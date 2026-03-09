Haberler

Trabzon'da istavrit ve mezgit ilgi görüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'daki balıkçı tezgahlarında, istavrit 100 liradan, mezgit ise 250 liradan satılıyor. Balık çeşitliliğinin arttığı bu sezon, fiyatların uygun olduğu belirtiliyor.

Trabzon'daki balıkçı tezgahlarında istavrit ve mezgitin kilogramı 100 ila 250 liradan satılıyor.

Ortahisar ilçesi Moloz mevkisindeki balıkçı tezgahlarında mezgit 250, istavrit 100, tirsi 150, somon ve alabalık 300, levrek ve çipura 500, barbun ise kilogramı 400 liradan satışa sunuluyor.

Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, AA muhabirine, önceki ramazanlara göre bu yıl balık çeşidinin daha fazla olduğunu söyledi.

Bolluğun balık fiyatlarına da yansıdığını dile getiren Örseloğlu, "Ramazandan sonra yine aynı bolluk devam ederse inşallah iyi bir sezon geçirmiş olacağız." dedi.

Balıkçı Kadir Pınar ise fiyatların uygun olduğunu dile getirerek, "Hamsi İğneada'dan geldi sürpriz yaptı, o sürpriz dün bitti. Artık bir dahaki sezona bakacağız." ifadelerini kullandı.

Balık alanlardan Hayrullah Berber de fiyatlardan memnun olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı

Trump şimdi yandı! Dünyayı sarsan saldırının görüntüsü ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son noktayı koydu

Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son noktayı koydu
Evleneceği adamın sosyal medyada yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti

Evleneceği adamın yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti
Tarihin en büyük futbol kavgasının raporu ortaya çıktı

Tarihin en büyük futbol kavgasının raporu ortaya çıktı
Türkiye'den Mücteba Hamaney'in seçilmesine ilk yorum

Türkiye'den Mücteba Hamaney'in seçilmesine ilk yorum
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son noktayı koydu

Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son noktayı koydu
Çin-Rusya yolcu treni seferleri 6 yıl aradan sonra yeniden başladı

6 yıl sonra sürpriz gelişme
Ali Babbacan'dan 'Çöküş' uyarısı: Seçimler öne alınabilir

Babacan'dan "Çöküş" uyarısı: Seçimler öne alınabilir