Trabzon'da Aronya Meyve Fidanları Çiftçilere Dağıtıldı

Trabzon'da Akçaabat Belediyesi bünyesindeki seralarda yetiştirilen 15 bin 750 adet aronya meyve fidanı çiftçilere dağıtıldı.

Akçaabat genelinde Aronya meyve fidanı için başvuru yapan çiftçilerin arazileri, Akçaabat Belediyesi, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Akçaabat Ziraat Odası ekipleri tarafından oluşturulan teknik heyetle tek tek gezilip incelendi. İncelemeler sonucunda şartlara uygunluk sağlayan ve Aronya meyve fidanı için başvuru yapan 63 çiftçiye Aronya meyve fidelerinin dağıtımı yapıldı.

Akçaabat Belediyesi, Akçaabat ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Akçaabat Ziraat Odası işbirliğinde Süper Meyve Aronya yetiştiriciliği projesi kapsamında, Aronya Meyvesi fidesi verilecek çiftçilere seminer verildi. Seminerde; Aronya Meyvesinin dikim koşulları, arazi ve sulama şartları, Aronya Meyvesi fidesinin bakımı, ilaçlaması, gübrelenmesi, budanması ve hasat edilmesi konularında çiftçilere bilgi verildi.

İlk olarak 2020 yılında Akçaabat Belediyesi, Akçaabat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Akçaabat Ziraat Odası İşbirliğinde başlanan 'Süper Meyve' Aronya yetiştiriciliği destekleme projesi kapsamında 40 çiftçiye 10 bin fidan verilmiş ve Aronya Meyvesi dikili alan miktarı 40 dönüm olmuştu. 2022 yılında devam eden proje kapsamında yine 40 çiftçiye 10 bin fidan verilmiş ve Aronya Meyvesi dikili alan miktarı 80 dönüme yükselmişti. 2023 yılında da devam eden proje kapsamında 63 çiftçiye 15 bin 750 fidan verildi ve Aronya meyvesi dikili alan miktarı toplamda 143 dönüme ulaştı.

Aronya meyvesi dikili alan miktarını bin dönüme çıkarmayı hedeflediklerini ve Akçaabat'ı Aronya meyvesinin merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını dile getiren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Birçok alanda geniş kullanımı olan ve tarımsal getirisi yüksek olan bir meyvenin Akçaabat'ta yetiştirilmesi bizim için çok değerlidir. Aronya meyvesinin çiftçilerimiz tarafından yetiştirilmesi ve üretiminin hızla artmasını istiyoruz. Bu sebeple, paydaş kuruluşlarca oluşturulan teknik heyetin arazilerini inceleyip uygun koşullara sahip olduğunu bildirdikleri ve daha önce başvuru yapıp kurayla belirlenen çiftçilerimize belediyemiz seralarında ürettiğimiz aronya meyvesi fidelerini dağıttık. Şehrimizin mikroklima iklim özelliği nedeniyle aronya meyvesi Akçaabat'ta kolaylıkla yetiştiriliyor. Fidanın dikiminin ikinci yılından itibaren ürün alınabiliyor. Gerek yaş meyvesi gerekse kuru meyvesinin pazar fiyatı oldukça yüksek. 2020 yılı itibariyle desteklediğimiz proje kapsamında toplamda 143 çiftçiye 35 bin 750 fidan vermiş olduk. Dikili alan miktarı ise 143 dönüme ulaştı. Aronya meyvesi yetiştiren çiftçilerimiz ürünlerini özel sektördeki alıcılara piyasa koşullarına göre satabilirler" dedi. - TRABZON