Türkiye Perakendeciler Federasyonu "OrtakPazar"ı yayına sundu

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, TPF'nin pazar yeri uygulaması OrtakPazar'ı yayına sunmasına ilişkin, "TPF OrtakPazar projesini geliştirirken amacımız ülkemizin her köşesinden üreticilerimizin bizlere hızlı ve pratik şekilde ulaşabilecekleri bir platforma kavuşmalarını sağlamaktı." ifadesini kullandı.

TPF'den yapılan açıklamaya göre federasyon, üyelerinin iş ortaklarındaki yeni ürün ve çözümleri güncel ve hızlı şekilde takip etmesini sağlayacak pazar yeri uygulaması TPF OrtakPazar'ı yayına sundu.

"Ortakalan" tarafından federasyon için geliştirilen uygulama, hızlı tüketim ve perakende teknolojileri alanında ürün, hizmet, çözüm veya servis sağlayan firmalarla yerel perakendecilerin iletişimini daha güçlü ve sürekli hale getirecek.

TPF OrtakPazar, federasyonun internet sitesi üzerinden tüm üyelerinin kullanımına açık olacak. Uygulamaya dahil olan üreticiler, sundukları ürün ve çözümlerle ilgili ayrıntılı bilgi ve görselleri menü üzerinden TPF OrtakPazar'a ekleyebilecek. Federasyon üyeleri de ilgilendikleri ürün ve çözümlerle ilgili uygulama üzerinden firma yetkilisiyle doğrudan iletişim kurabilecek.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen TPF Başkanı Ömer Düzgün, perakende sektöründe yeniliklere, değişim ve dönüşüme kayıtsız kalınamayacağını belirterek, sektörün dijital dünyada varlığını güçlendirecek projelere imza atmaya devam ettiklerini kaydetti.

Ortak pazar uygulamasıyla yerel işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Düzgün, şunları ifade etti:

"Sektörümüzün gelişimi adına birlikte yol aldığımız iş ortaklarımıza destek olmayı, özellikle yerel üreticilerimizin ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırması için onlara fırsat tanımayı her zaman öncelikli olarak ele alıyoruz. TPF OrtakPazar projesini geliştirirken amacımız ülkemizin her köşesinden üreticilerimizin bizlere hızlı ve pratik şekilde ulaşabilecekleri bir platforma kavuşmalarını sağlamaktı. TPF OrtakPazar ile üyelerimiz de rekabet avantajı yaratabilecek yenilikçi ürün ve çözümleri, bunların kendilerine ulaşmasını beklemeden güncel şekilde takip edebiliyor olacak. Biz her zaman sektörümüzün ortak sesi olmayı hedeflediğimizin, rekabeti mağaza sayılarıyla değil, sunduğumuz değerlerle yapmamız gerektiğinin altını çiziyoruz. TPF OrtakPazar'ın da bu çerçevede sektörel iletişim ve işbirliğimizin güçlenmesinde son derece önemli bir değer yaratacağını düşünüyorum."