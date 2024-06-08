TPAO'ya Van'da dört ayrı saha için petrol arama ruhsatı verildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ( Tpao ), Van il sınırları içinde yer alan dört farklı sahada beş yıl süreyle petrol arayacak. Bu karar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün Petrol Hakkına Müteallik Kararı kapsamında Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, TPAO'ya Van il sınırları içinde bulunan 60.247 hektar, 60.240 hektar, 60.448 hektar ve 60.455 hektar büyüklüğündeki sahalar için beş yıllık petrol arama ruhsatı verildi. Bu sahalarda yapılacak petrol arama çalışmaları, Türkiye'nin enerji kaynaklarını artırma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.