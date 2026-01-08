Haberler

TPAO ve ExxonMobil arasında enerji alanında mutabakat zaptı imzalandı

TPAO ve ExxonMobil arasında enerji alanında mutabakat zaptı imzalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile ExxonMobil'in alt şirketi ESSO Exploration International Limited, Karadeniz ve Akdeniz'de yeni arama alanları için mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma, karşılıklı potansiyel uluslararası alanları da kapsayacak. Enerji Bakanı Bayraktar, bu işbirliğinin Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefinde önemli bir adım olduğunu belirtti.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ( Tpao ) ile ExxonMobil'in alt şirketi ESSO Exploration International Limited arasında petrol ve doğal gaz sektöründe mutabakat zaptı imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, TPAO Genel Müdürü Cem Erdem ile Exxonmobil Başkan Yardımcısı John Ardill, İstanbul'da düzenlenen törende anlaşmaya dair imzaları attı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da törene refakat etti.

Karadeniz ve Akdeniz'de yeni arama alanlarını içeren anlaşma, karşılıklı olarak kararlaştırılacak diğer potansiyel uluslararası alanları da kapsayacak.

Bayraktar, konuya ilişkin sosyal medya paylaşımında, "Milli petrol şirketimiz TPAO ile ExxonMobil alt şirketi ESSO Exploration International Limited arasında, Karadeniz ve Akdeniz'deki yeni arama alanlarını ve karşılıklı olarak kararlaştırılacak diğer potansiyel uluslararası alanları kapsayan petrol ve doğal gaz sektöründe mutabakat zaptı imzalandı. Derin deniz arama ve sondajındaki teknik yeteneklerimizi, ExxonMobil'in uluslararası deneyimiyle birleştirerek, operasyonel etkinliğimizi artırmayı ve yeni keşiflerin önünü açmayı hedefliyoruz. Enerjide bağımsız bir Türkiye hedefimiz doğrultusunda, uluslararası işbirlikleriyle kurumsal kapasitemizi güçlendiriyor ve bölgemizin enerji merkezi olma yolunda ilerliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili önemli gelişme
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı

Süre doldu, Türkiye'nin yanı başında operasyon başladı
Suriye'den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi

DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Başarılı bir sezon dileriz

Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Başarılı bir sezon dileriz
16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı

16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı
Togg'un 2026 fiyat listesi değişti

Togg'un 2026 fiyat listesi değişti! İşte yeni liste
Şaka gibi olay! Fener'in transferine kızıp bıçakla balkona fırladı

Şaka gibi olay! Fener'in transferine kızıp bıçakla balkona fırladı
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Başarılı bir sezon dileriz

Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Başarılı bir sezon dileriz
Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor
Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor

Elendiği maçtan sonra yine dilinde Türk futbolu vardı