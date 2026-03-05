Haberler

Petrol hakkına müteallik karar

Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale'deki petrol arama ruhsatı sürelerini uzatmayı kararlaştırdı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale'de bulunan 3 sahası için petrol arama ruhsatı süresinin uzatılmasına karar verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tekirdağ'da bulunan 43 bin 886 hektar yüz ölçümüne sahip kara sahası için verilen petrol arama ruhsatının süresi de 16 Ocak 2028'e kadar uzatıldı.

Ayrıca, TPAO'nun Edirne ve Tekirdağ illerini kapsayan 14 bin 562 hektar yüz ölçümüne sahip kara sahasına ilişkin petrol arama ruhsatının süresinin 22 Ocak 2028'e kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Çanakkale ve Tekirdağ illerini kapsayan 31 bin 229 hektar yüz ölçümüne sahip kara sahasına ilişkin petrol arama ruhsatının süresinin de 16 Ocak 2028'e kadar uzatılmasına karar verildi.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz
