TPAO'nun Petrol Arama Ruhsatları 2 Yıl Uzatıldı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının, Kırklareli ve Edirne'deki petrol arama ruhsatlarının süresi, yapılan doğal gaz keşfine dayanarak 2 yıl uzatıldı.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının ( Tpao ), Kırklareli ve Edirne'de bulunan kara sahasındaki petrol arama ruhsatlarının süresi 2 yıl uzatıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TPAO'nun, Kırklareli ve Edirne'de bulunan 2 ayrı petrol arama ruhsatının süresinin, sahada yapılan doğal gaz keşfine istinaden 7 Ağustos'tan itibaren 2 yıl daha uzatılmasına karar verildi.
Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi