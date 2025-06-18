TPAO'nun Petrol Arama Ruhsatları 2 Yıl Uzatıldı

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının, Kırklareli ve Edirne'deki petrol arama ruhsatlarının süresi, yapılan doğal gaz keşfine dayanarak 2 yıl uzatıldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının ( Tpao ), Kırklareli ve Edirne'de bulunan kara sahasındaki petrol arama ruhsatlarının süresi 2 yıl uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun, Kırklareli ve Edirne'de bulunan 2 ayrı petrol arama ruhsatının süresinin, sahada yapılan doğal gaz keşfine istinaden 7 Ağustos'tan itibaren 2 yıl daha uzatılmasına karar verildi.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
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