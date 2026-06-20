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TPAO'nun Mardin'deki bir sahası için kamulaştırma kararı alındı

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TPAO'nun Mardin'deki petrol arama ruhsatı kapsamında açılan Karademir-1 kuyusu için gerekli olan Artuklu ilçesindeki bir parselin kamulaştırılmasına karar verildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının ( Tpao ) Mardin'de bulunan bir sahası için kamulaştırma kararı alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) istimlaka müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Mardin'de sahip olduğu AR/TPO/K/N45-c pafta numaralı petrol arama ruhsatında açılan Karademir-1 kuyusunun lokasyon sahası için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç bedelin üzerinde talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve hakkında acele el koyma kararı bulunan Mardin'in Artuklu ilçesindeki bir parselin kamulaştırılmasına karar verildi.

Karar kapsamında, Artuklu ilçesi Yaylı Mahallesi'nde bulunan 107 ada 8 numaralı parselin 2 bin 228,30 metrekarelik mülkiyet kısmı kamulaştırılacak.

Kaynak: AA / Duygu Alhan
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