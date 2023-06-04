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TPAO'nun Kırklareli ve Tekirdağ'daki sahalarına kamulaştırma kararı

TPAO'nun Kırklareli ve Tekirdağ'daki sahalarına kamulaştırma kararı

Ekonomi Haberleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, TPAO'ya ait Tekirdağ ve Kırklareli sahalarında kamulaştırma kararı aldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının ( Tpao ) Kırklareli ve Tekirdağ'daki iki sahasına ilişkin kamulaştırma kararı alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya ait Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki ve Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki petrol işletme ruhsat sahasında açılan kuyularda lokasyon sahası ve yolu için gerekli yaklaşık 29 bin metrekarelik parselin kamulaştırılmasına karar verildi.

Kaynak: AA / Ekonomi

Kırklareli Tekirdağ TPAO Ekonomi Haberler

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