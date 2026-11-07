TPAO'nun Diyarbakır ve Mardin'deki petrol arama ruhsatı 2028'e kadar uzatıldı

TPAO'nun Diyarbakır ve Mardin'deki petrol arama ruhsatı 2028'e kadar uzatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TPAO'nun Diyarbakır ve Mardin'deki petrol arama ruhsatının süresi 24 Kasım 2028'e kadar uzatıldı. Karar kapsamında 42 bin 316 hektar yüzölçümüne sahip kara sahasındaki petrol arama ruhsatı da 24 Kasım 2028'e kadar geçerli olacak.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının ( Tpao ) Diyarbakır ve Mardin'de sahip olduğu petrol arama ruhsatının süresi, 24 Kasım 2028'e kadar uzatıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TPAO'nun başvurusu değerlendirilerek Diyarbakır ve Mardin'de sahip olduğu petrol arama ruhsatının süresinin uzatılması kararlaştırıldı.
Karar kapsamında 42 bin 316 hektar yüzölçümüne sahip kara sahasındaki petrol arama ruhsatının süresi, 24 Kasım 2028'e kadar uzatıldı.