TPAO'nun Diyarbakır'daki Petrol Arama Ruhsatı İki Yıl Uzatıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Diyarbakır'da bulunan kara sahası için petrol arama ruhsatının süresini 2 yıl uzattı. Karar, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin belirlenerek ülke ekonomisine katkı sağlaması amacıyla alındı.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın ( Tpao ) Diyarbakır'da bulunan kara sahası için petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TPAO'nun Diyarbakır il sınırları içinde yer alan ve 25 bin 370 hektar yüzölçümüne sahip kara sahasındaki petrol arama ruhsatı, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin belirlenerek ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla 2 yıl süreyle uzatıldı.
Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi