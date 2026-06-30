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Petrol hakkına müteallik karar

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TPAO'nun Adıyaman ve Şanlıurfa'da bulunan 44 bin 474 hektarlık sahası için petrol arama ruhsatının süresi, 8 Haziran 2028'e kadar uzatıldı. Karar, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ekonomiye kazandırılması amacıyla alındı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının ( Tpao ) Adıyaman ve Şanlıurfa'da bulunan sahası için petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Adıyaman ve Şanlıurfa'da bulunan "AR/TPO/K/M41-b" pafta numaralı, 44 bin 474 hektar yüz ölçümüne sahip sahası için petrol arama ruhsatının süresinin 8 Haziran 2028'e kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Bu kararın bölgenin hidrokarbon potansiyelinin belirlenerek, ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla verildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Duygu Alhan
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