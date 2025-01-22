TPAO Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, 2024 Yılı Fotoğraf Oylamasına Katıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ( Tpao ) Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Türkoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde, Hesham Elsherif'in "Özgürlük kulesi" adlı fotoğrafını seçen Türkoğlu, "Çok büyük bir acıdan sonra insanlar bayraklarını da değiştirerek farklı bir özgürlük sembolü oluşturmuşlar." değerlendirmesinde bulundu.

Türkoğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Saklı" karesine oy vererek, "Benim için iş hayatı basittir, karar verirken basit karar vermek lazım, bu fotoğrafta da o var. Çok basit gözüküyor ama aslında çok büyük emek var. Aynı renkte farklı kontrastlar var. Bunu yakalamak çok zor. O yüzden bunu tercih ediyorum. Kendimi bu fotoğrafla özdeşleştirebiliyorum." yorumunu yaptı.

"Haber" kategorisinde Karadeniz'deki görevi için İstanbul Boğazı'ndan geçen Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin bulunduğu, Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kılavuzlar" başlıklı fotoğrafını oylayan Türkoğlu, "Burada biz varız, bizim sondaj gemimiz var. O yüzden burada sanata değil işimize odaklanmış oluyorum." dedi.

Türkoğlu, "Günlük Hayat" kategorisinde oyunu Zonguldak'ta yerin metrelerce altında "kara elmas" olarak adlandırılan taş kömürünü gün yüzüne çıkaran maden işçilerinin verdiği yemek molasını fotoğraflayan Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" karesinden yana kullanarak, görselin günlük hayatın farklı bir boyutunu gözler önüne serdiğini anlattı.

"Spor" kategorisinde ise Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" fotoğrafını seçen Türkoğlu, Merih Demiral'in üstündeki kırmızı ve beyaz renklerin kendisine TPAO'yu anımsattığını ifade ederek, "Spora siyaset karışmamalı, işaret ettiği siyasi olabilir ama o anki sportif başarıların coşkusunu yaşıyor ve büyük bir haksızlığa maruz kaldı bu hareketinden sonra. Ben tüm fotoğrafların içinde bunu birinci seçerim." diye konuştu. ???????