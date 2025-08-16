TPAO'dan Batman ve Siirt'te Kamulaştırma Başvurusu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ( Tpao ), Batman ve Siirt'teki işletme ruhsat sahasında bazı arazilerin kamulaştırılması için başvuru yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Çalıdüzü-3 kuyusu ile açılması planlanan Çalıdüzü-7 kuyusunun lokasyon sahası ve yolu için gerekli olan ancak arazi maliklerinin rayiç bedelin üzerinde talepte bulunması nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınamayan Siirt'in Kurtalan ilçesi Merha köyündeki 110 ada 1 parselin yaklaşık 41 bin 427 metrekarelik mülkiyet kısmı için kamulaştırma talep edildi.

Ayrıca, Efe Jeofizik Enerji Hizmetleri ve Teknolojileri Petrol Gaz Maden Jeotermal Araş. Üre. Paz. San. Tic. Ltd. Şti'nin Kırklareli'ndeki petrol arama ruhsatı talebi reddedildi.