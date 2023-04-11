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TPAO, Batman'da 15 bin ton tehlikeli atığın bertarafı işi için ihale yapacak

TPAO, Batman'da 15 bin ton tehlikeli atığın bertarafı işi için ihale yapacak

Ekonomi Haberleri

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Batman Bölge Müdürlüğüne bağlı sahalarda bulunan tehlikeli atıkların bertarafı ve geri kazanımı işi için ihale düzenleyecek.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ( Tpao ), Batman Bölge Müdürlüğüne bağlı sahalarda bulunan tehlikeli atıkların bertarafı ve geri kazanımı işi için ihale düzenleyecek.

Tpao Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO Batman Bölge Müdürlüğüne bağlı sahalarda bulunan tehlikeli maddeler içeren toprak ve taşların, tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıklarının ve tank dibi çamurların oluşturduğu yaklaşık 15 bin ton tehlikeli atığın bertarafı ve geri kazanımı işi için ihaleye çıkılacak.

İhale, 25 Nisan Salı günü saat 14.00'te TPAO Genel Müdürlüğü 6. kat toplantı salonunda yapılacak.

Kaynak: AA / Ekonomi

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