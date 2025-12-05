TP Petrol ile Star Rafineri arasındaki ihtilafta uzlaşma sağlandı

Sektörde yakından takip edilen ihtilaf, son aylarda akaryakıt dağıtım piyasasının önemli gündem başlıklarından biri haline gelmişti. Tarafların uzlaşmasıyla birlikte, iki şirket arasındaki gerilimin son bulduğu ve ilişkilerin normalleşme sürecine girdiği ifade ediliyor.

Hatırlanacağı üzere, Star Rafineri A.Ş.'nin geçtiğimiz Ekim ayında yaptığı şikayet üzerine TP Petrol Dağıtım A.Ş.'nin sahibi İsfendiyar Zülfikari ile bazı şirket yöneticileri hakkında Hatay ve Antalya'da savcılıklar tarafından soruşturmalar başlatılmıştı. Yapılan incelemeler sonunda hem Zülfikari hem de yöneticiler hakkında takipsizlik kararı verildi. Böylece söz konusu soruşturmalar tamamen kapanmış oldu. Aynı süreçte tutuklama ve adli kontrol kararlarına tabi tutulan şirket yöneticileri ve çalışanları hakkında uygulanan tüm kısıtlamaların da kaldırıldığı bildirildi. Bu gelişmenin, şirket üzerindeki hukuki belirsizliği ortadan kaldırdığı değerlendiriliyor.

Öte yandan, Kasım ayı başında konkordato başvurusu yapan TP Petrol'de faaliyetlerin kademeli olarak normale dönmeye başladığı belirtiliyor. Şirket çevreleri, İsfendiyar Zülfikari'nin Türkiye'de bulunduğunu ve çalışmaları yakından takip ettiğini doğruluyor. Bu durumun, şirketin yönetimsel istikrarı açısından olumlu bir gösterge olduğu ifade ediliyor.

Yaşanan gelişmelerin ardından TP Petrol'ün bayi ağını genişletmesi, tedarik yapısını güçlendirmesi ve artan ciroyla birlikte borçlarını yeniden yapılandırarak sektöre eski konumuyla dönmesi bekleniyor. Piyasa uzmanları, sağlanan uzlaşmanın hem şirket hem de akaryakıt dağıtım sektörü için kritik bir eşik olduğunu belirtiyor ve önümüzdeki dönemde şirketin performansına ilişkin daha net göstergelerin ortaya çıkacağını vurguluyor.