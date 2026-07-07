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Toyota, Texas'taki üretim tesisini genişletmek için 3,6 milyar dolarlık yatırım yapacak

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Toyota, Texas'taki üretim tesisini genişletmek için 3,6 milyar dolar yatırım yapacak, 2 bin kişiye istihdam sağlayacak. Trump, yatırımı tarifelerin etkisi olarak değerlendirdi.

Japon otomobil üreticisi Toyota, ABD'nin Texas eyaletinin San Antonio kentindeki üretim tesisini genişletmek amacıyla 3,6 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, üretim tesisinin Tacoma pikap modelinin üretimini destekleyecek ikinci bir araç montaj hattıyla genişletileceği bildirildi.

Açıklamada, tesisin genişletilmesi için 3,6 milyar dolarlık yatırım yapılacağı ve 2 bin kişilik istihdam oluşturulacağı kaydedildi.

Genişleme kapsamında Texas'taki üretim tesisinin büyüklüğünün 2030 yılına kadar iki katına çıkacağı belirtilen açıklamada, yatırım kararının Toyota'nın Texas'a otomotiv inovasyonu ve üretim alanında stratejik önem verdiğini ortaya koyduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu yatırımla birlikte Toyota'nın San Antonio'daki toplam yatırımının, fabrikanın temelinin atıldığı 2003 yılından bu yana 8,3 milyar dolara ulaşacağı, tesisteki çalışan sayısının ise yaklaşık 6 bine çıkacağı belirtildi.

Toyota'nın ABD, Kanada ve Meksika'daki faaliyetlerine bağlılığını sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, Kuzey Amerika'nın küresel ölçekte rekabet gücünü artırabilmesi için ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'na (USMCA) ilişkin sürecin kısa sürede sonuçlanmasını desteklediği kaydedildi.

Yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösteren Toyota'nın Texas'taki fabrikasında pikap ve SUV modelleri üretiliyor. Tesis, yalnızca geçen yıl 197 binden fazla araç üretti.

Fabrika, aynı üretim hattında monte edilen Tundra ve Sequoia modellerinin dünyadaki tek üretim merkezi olma özelliğini taşırken, yeni arka aks tesisinde üretimin bu sonbaharda başlaması planlanıyor.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadaki hesabından Toyota'nın yatırımına ilişkin açıklamada bulundu.

Trump, "Toyota Meksika'dan ABD'ye (Texas'a) taşınıyor. Bu gerçekten çok büyük bir gelişme. Tarifeler işe yarıyor." ifadelerini kullandı.

Toyota, geçen yıl kasım ayında, beş yıl içinde ABD'ye 10 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planladığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
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