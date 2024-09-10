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Toyota Boshoku, Mersin'de Güneş Enerjisi Santrali Açtı

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Toyota Boshoku (TB) Türkiye ve TB Sewtech Turkey'in sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı kapsamında, Mersin'de 120 dönümlük alana kurduğu güneş enerjisi santralinin (GES) açılışı gerçekleştirildi. TB Türkiye Başkanı Hakan Konak, projenin hayata geçirilmesinde emeği olan herkese teşekkür etti ve benzer yatırımların önemli hale geleceğini vurguladı.

Toyota Boshoku (TB) Türkiye ve TB Sewtech Turkey'in sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı kapsamında, Mersin'de 120 dönümlük alana kurduğu güneş enerjisi santralinin (GES) açılışı gerçekleştirildi.

TB Türkiye Başkanı Hakan Konak, Erdemli ilçesinde kurulan GES'in açılış töreninde, projenin hayata geçirilmesinde emeği olan herkese teşekkür etti.

Dünyada son yıllarda küresel ısınmanın çok konuşulduğuna dikkati çeken Konak, bu nedenle benzer yatırımların ilerleyen süreçlerde önemli hale geleceğini vurguladı.

Konak, 120 dönümlük alanda kurdukları GES'in gelecek açısından kıymetli olduğunu belirterek, "Umuyorum bu yatırım diğer üretici firmalara ilham verir, örnek olur ve yaygınlaşır. Biz burada bu yatırımı yaparken gerekli izinlerin alınmasında, bu konuda bize destek olunmasında çok büyük emeği olan Ankara'daki ve Mersin'deki yöneticilere müteşekkiriz." diye konuştu.

TB Avrupa Kıdemli Başkan Yardımcısı Satoshi Yamanouchi de Toyota Boshoku Türkiye ve TB Sewtech Turkey için gurur verici bir gün yaşadıklarını ifade etti.

GES'i sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunma sorumluluğuyla faaliyete geçirdiklerini dile getiren Yamanouchi, şunları kaydetti:

"Güneş enerji santrali projesi enerjimizi yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan sağlamamız ve çevresel sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşma yolunda önemli bir adımdır. Burada bu önemli başarıyı kutlarken gelecek için daha büyük hedefler belirlemeye ve sürdürülebilir enerji projelerimize devam etmeye kararlı olduğumuzu söylemek istiyorum."

Konuşmaların ardından plaket takdimi yapıldı, daha sonra kurdele kesilerek hatıra fotoğrafı çekildi.

Programa, Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, TB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Yoshiyuki Kato ve TB Sewtech Turkey Başkanı Utku Gül de katıldı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Türkiye Enerji mersin Konak Güneş

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