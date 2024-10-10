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TotalEnergies, TSK Mehmetçik Vakfı yönetimindeki yeni istasyonlarını İstanbul Kurtköy'de açtı

TotalEnergies, TSK Mehmetçik Vakfı yönetimindeki yeni istasyonlarını İstanbul Kurtköy'de açtı
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TotalEnergies, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı yönetimindeki 3 yeni istasyonunu İstanbul Kurtköy'de hizmete aldı.

TotalEnergies, Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) Mehmetçik Vakfı yönetimindeki 3 yeni istasyonunu İstanbul Kurtköy'de hizmete aldı.

OYAK Enerji Sektörü Grup Şirketleri bünyesinde hizmet veren Güzel Enerji Akaryakıt AŞ'nin (GüzelEnerji) TotalEnergies İstasyonları markası, TSK Mehmetçik Vakfı tarafından işletilen yeni istasyonlarının açılışını İstanbul Kurtköy 1 numaralı istasyonda düzenlenen törenle gerçekleştirdi.

İleri teknoloji ve inovatif çözümlerle donatılan TSK Mehmetçik Vakfı Kurtköy TotalEnergies İstasyonları, elektrikli araç şarj ünitelerinden yüksek kaliteli ve çevre dostu yakıt seçeneklerine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunacak.

"İşbirliğimizi daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz"

GüzelEnerji Genel Müdürü Mahmut Çil, açılıştaki konuşmasında, akaryakıt istasyonlarının yeni bir çehre kazandığını, yeni nesil akaryakıt istasyonlarının yalnızca akaryakıt ikmali yapılan yerler olmaktan çıkarak kapsamlı bir hizmet merkezi haline geldiğini söyledi.

Çil, Türkiye'de bu dönüşümün öncülüğünü üstlenen GüzelEnerji olarak istasyon yatırımlarını, yeni nesil enerji odaklı vizyonunu temsil eden, çok yönlü hizmet alanları olarak gördüklerini dile getirdi.

TSK Mehmetçik Vakfı ile örnek bir işbirliği gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Çil, "İstanbul ve Ankara'da ortak olarak hizmete sunduğumuz 4 istasyonumuzun ardından bugün burada, Kurtköy'deki 3 istasyonumuzla bu işbirliğimizi daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz." dedi.

TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Emekli Tuğgeneral İsmail Şanlı da vakıf olarak Türkiye'nin enerji geleceğine katkı sağlayan projelere destek vermenin en önemli hedeflerinden biri olduğunu belirterek, "Bu hedefin bir yansıması olarak TotalEnergies İstasyonları yatırımlarının çözüm ortaklığını üstleniyoruz. Böylece büyük bir güç birliği içinde ülkemizi sürdürülebilir bir geleceğe ilerleme yolunda destekliyoruz." diye konuştu.

Şanlı, Başakşehir, Maslak, Yenişehir ve Etimesgut'taki istasyonlarının ardından Kurtköy'de hizmete alınan istasyonların hizmet ve ürün kalitesiyle fark yaratacağını ifade ederek, "Müşterilerimiz bizim misafirlerimiz ve aslında aynı zamanda Mehmetçik Vakfı gönüllüleri. İstasyonlarımızdan aldıkları hizmetlerden oluşan gelirlerin şehit aileleri, gazilerimiz ve onların evlatlarına yardım olarak gideceğinin bilinci içindeler." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi

Teknoloji istanbul Ekonomi Kurtköy Enerji TSK

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