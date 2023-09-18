TotalEnergies, metal haddeleme sektörü için yüksek performanslı madeni yağ ve greslerini tanıttı

TotalEnergies, 2. Uluslararası Hadde Sempozyumu'nda metal haddeleme sektörü için geliştirdiği yüksek performanslı madeni yağ ve greslerini tanıttı. Şirketin ürünleri yoğun ilgi gördü.

TotalEnergies, metal haddeleme sektörü için geliştirdiği yüksek performanslı madeni yağ ve greslerini sektöre tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TotalEnergies 14-15 Eylül tarihlerinde İskenderun Anemon Hotel'de gerçekleştirilen 2. Uluslararası Hadde Sempozyumu'nda sektörle bir araya geldi.

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi koordinatörlüğünde düzenlenen etkinliğe gümüş sponsor olan TotalEnergies, metal haddeleme sektörü için geliştirilmiş yüksek performanslı madeni yağlar ve greslerini tanıttı.

Katılımcılar TotalEnergies standına yoğun ilgi gösterirken, sempozyumun ikinci günü, TotalEnergies Türkiye Endüstriyel İş Geliştirme Müdürü Ege Turhan "Güvenlik ve mekanik koruma arasında taviz vermeden performans: İnovatif HFC-E Yanmaz Hidrolik Yağları" konulu sunum yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TotalEnergies Ticari Direktörü Mehmet Selçuk, sempozyumda ürün ve hizmetlerini sektörle buluşturma fırsatı yakaladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"TotalEnergies olarak 50 yılı aşkın süredir endüstriyel segmentler için yenilikçi ve yüksek performanslı ürün ve çözümler geliştiriyoruz. Özellikle demir-çelik, otomotiv, çimento, enerji üretimi gibi rekabetin yoğun olduğu sektörlerde işletme giderlerini azaltmak ve verimliliği artırmak büyük önem taşıyor. Gresler arasında teknolojisiyle fark yaratan ürünümüz Ceran, demir-çelik, çimento, kağıt, gıda gibi sektörlerdeki ekipmanların ihtiyaç duyduğu yüksek performansı karşılıyor. Kalsiyum sülfonat kompleks teknolojili Ceran, yüksek basınca, suya ve yüksek sıcaklığa karşı dayanıklılık ve mekanik stabilite sağlıyor, aynı zamanda korozyona ve oksidasyona karşı mükemmel koruma özelliğine sahip."