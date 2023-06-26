TotalEnergies İstasyonları, Effie Türkiye'de iki ödül kazandı

TotalEnergies İstasyonları, 'Yeni Nesil Enerji, Daha İyi Gelecek' mottosuyla gerçekleştirdiği kampanya ile Effie Türkiye'de altın ve bronz ödül kazandı. Şirket, Yeniden Doğanlar kategorisinde altın, Otomotiv Ürün ve Hizmetleri, Satış Sonrası Ürün ve Hizmetler kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu.

Oyak Grubu şirketleri bünyesinde hizmet veren GüzelEnerji markalarından TotalEnergies İstasyonları, dünya çapında 55 ülkede European Association of Communciation Agencies (EACA) üye Reklam Ajansları Dernekleri ve Reklamveren Dernekleri tarafından ortak olarak düzenlenen pazarlama ve reklam etkinliği yarışması Effie Türkiye'de iki ödül kazandı.

Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği tarafından, American Marketing Association (A.M.A.) ve Effie Worldwide Inc.'ten alınan lisansla 2005'ten beri düzenlen Effie Türkiye ödüllerine Özel Kategori - Yeniden Doğanlar ile Sektörel Kategoriler - Otomotiv Ürün ve Hizmetleri, Satış Sonrası Ürün ve Hizmetler kategorilerinde aday olan TotalEnergies İstasyonları, altın ve bronz ödülünün sahibi oldu.

KATEGORİLER VE KAMPANYAYA İLİŞKİN BİLGİ

Özel Kategori - Yeniden Doğanlar kategorisinde de 'Yeni Nesil Enerji, Daha İyi Gelecek' mottosuyla katılan şirket, Total'in 2022'de dünya ve tüketicilerin beklentilerine yanıt olarak sürdürülebilir enerji kaynaklarına odaklandığı yeni bir strateji belirledi. Hedef, düşük karbonlu ürünler geliştirerek yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapıp, enerji verimliliğini artırıp, sürdürülebilir bir gelecek sağlamaktı. Ödül sürecinde markanın TotalEnergies ismini alarak kurumsal dönüşüm sürecine girmesi ve bu amaçla hazırlanan reklam kampanyası anlatıldı.

Otomotiv Ürün ve Hizmetleri, Satış Sonrası Ürün ve Hizmetler kategorisi başvurusu, teknolojik ve yenilikçi algılanan sürdürülebilir enerjilerin tüketiciler tarafından 'yeni nesil enerjiler' olarak tanımlanmasını içeren marka dönüşüm kampanyasını kapsıyordu. Adaylık sürecinde, reklam kampanyasıyla desteklenen dönüşüm süreci, şirketin dönüşümünün kuruma ve kategoriye getirdiği 'yeni nesil enerji'yi merkeze alarak, alışılagelen 'sürdürülebilirlik' konseptinin ötesine geçildiği anlatıldı.