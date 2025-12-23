Toroslar EDAŞ'tan Hatay'a 52 milyon TL'lik enerji güvenliği projesi

TOROSLAR EDAŞ, Antakya'da deprem sonrası yeniden inşa edilen bölgelerde başlatılan ticari projeler ve yeni yerleşim alanları için enerji altyapısını kapsamlı bir planlama ile güçlendirmeyi sürdürüyor. Şirket, 2025 yılı yatırım planı kapsamında Hatay genelinde 1,82 milyar TL bütçe ayırırken, yılın ilk 11 ayında yapılan 1,2 milyar TL'lik bakım çalışmalarıyla birlikte toplamda 3 milyar TL'yi aşan projeleri hayata geçirdi.

Bu yatırım çalışmaları kapsamında 52,3 milyon TL'lik yatırımla Haraparası ve Güzelburç mahalleleri arasına kritik önem arz eden primer ring fider hattı tesis edilerek, yaklaşık 45 bin konut ve 8 bin ticari alanın enerji arzı arıza ve kesintilere karşı güvence altına alınıyor.

Şirket, Hatay'ın Antakya ilçesinde enerji arz güvenliğini artırmak ve bölgenin enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla kritik primer fider projesini hayata geçiriyor. 52,3 milyon TL tutarındaki bu yatırımla, bölgedeki büyük ölçekli yeni yerleşim alanları ve ticari yapılar için alternatif besleme hattı kuruluyor.

Hatay Valiliği koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, Haraparası Mahallesi'nde bulunan dağıtım merkezi ile Güzelburç Mahallesi'ndeki dağıtım merkezi arasında primer ring fider hattı inşa edilerek, şehir merkezinde yapımı tamamlanmak üzere olan yaklaşık 45 bin konut ve 8 bin ticari alanın enerji arzı, olası arıza ve kesintilere karşı daha dayanıklı hale getirilecek.

HATAY'IN FARKLI İLÇELERİNDE ENERJİ ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLİYOR

Toroslar EDAŞ, Hatay'da Antakya (Güzelburç, Haraparası, Dikmece-Gülderen), Samandağ (merkez, Tekebaşı, Meydan, Uzunbağ, Fidanlı, Tomruksuyu) ve İskenderun'da (Gediksaray, Denizciler, Akçay) yürüttüğü projelerle enerji altyapısını güçlendiriyor. 2025 yılında Antakya, Samandağ ve İskenderun ilçelerine yaklaşık 650 milyon TL'lik bütçe ayrılarak, adı geçen mahallelerdeki projeler özelinde 251,5 milyon TL'yi aşan yatırımlarla yeni yerleşim ve ticari alanların enerji ihtiyacı karşılanırken, çalışmalarla birlikte daha güvenli, modern ve düzenli bir şebeke yapısı oluşturuluyor.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, projeyle ilgili olarak, "Hatay'da yeni gelişen yerleşim alanlarının artan enerji taleplerini kesintisiz ve güvenli şekilde karşılamak için altyapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu projeler ile bölgenin enerji arz güvenliğini artırarak, hem bugünün hem de geleceğin ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Projelerin hayata geçirilmesinde verdikleri destek için, başta Valimiz Sayın Mustafa Masatlı olmak üzere Hatay Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür ederim" dedi.

Projeye ait çalışmaların 31 Aralık'a kadar tamamlanması planlanıyor.