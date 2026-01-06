Toroslar EDAŞ'tan Hatay'da soğuk hava kaynaklı talep artışına karşı altyapı seferberliği

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (Toroslar EDAŞ), Hatay'da soğuk hava koşullarının etkisini artırmasıyla yükselen elektrik talebine karşı Samandağ, Antakya ve Defne ilçelerinde şebeke güçlendirme çalışmalarını hızlandırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Dağıtım Şirketleri bünyesinde faaliyet gösteren Toroslar EDAŞ, yılın ilk günlerinden bu yana artan ısınma ihtiyacının elektrik tüketimini yükseltmesi üzerine kent genelinde ilave trafo kurulumları, güç yükseltmeleri ve yük dengeleme çalışmalarını eş zamanlı yürütüyor.

Elektrikli ısınmanın yaygınlaşmasıyla bazı mahallelerde şebeke yükünün kısa sürede olağan seviyelerin üzerine çıktığı belirtilirken, olası kesintilerin önüne geçmek amacıyla sahada yoğun çalışma yürütülüyor. Bu kapsamda yalnızca Hatay'dan değil, diğer illerden ve yüklenici firmalardan da destek alınarak 200'ün üzerinde personel, 75 araç ve iş makinesi ile sahada bulunuyor.

Çalışmalar kapsamında bugüne kadar Samandağ'da 4, Antakya'da 2 ilave trafo kurulumu tamamlanırken, Antakya'da 9, Defne'de 7, güç yükseltimi devreye alındı, Samandağ'da ise 2 bölge ayrımı gerçekleştirildi. Sahada devam eden çalışmalar çerçevesinde Samandağ'da 6 ilave trafo, 2 güç yükseltimi ve 1 bölge ayrımı, Antakya'da 1 güç yükseltimi ve 3 bölge ayrımı, Defne'de ise 2 güç yükseltimi ve 2 bölge ayrımı çalışmaları sürdürülüyor.

İlerleyen günlerde hayata geçirilmesi planlanan yeni etapta ise Samandağ'da 12 ilave trafo, 6 güç yükseltimi ve 8 bölge ayrımı, Antakya'da 1 ilave trafo, 1 güç yükseltimi ve 3 bölge ayrımı, Defne'de 1 ilave trafo, 1 güç yükseltimi ve 2 bölge ayrımı yapılması öngörülüyor.

Toroslar EDAŞ, yürütülen çalışmaların yalnızca anlık arızalara müdahale amacı taşımadığını, benzer yük artışlarının tekrar yaşanması ihtimaline karşı altyapının kalıcı olarak güçlendirilmesini hedeflediğini vurguluyor. Türkiye'nin enerji altyapısında kamu hizmeti sorumluluğuyla görev yapan Toroslar EDAŞ, sorumluluk sahasında olan illerin tamamında 4 bin 64 çalışanıyla ve bölgenin insanlarından oluşan saha ekipleriyle kesintisiz enerji arzı için kesintisiz görev yapıyor. Şirket, Hatay'da deprem öncesinde olduğu gibi bugün de sahada olmaya devam ettiğini, bölgenin insanlarından oluşan ekipleriyle enerjinin kesintisiz sağlanması için sorumluluk almaya devam edeceğini belirtiyor.