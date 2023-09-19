Toroslar EDAŞ, Elektrik Dağıtım Sektöründe Yatırım Liderliğini Sürdürdü

Türkiye genelinde hizmet veren 21 elektrik dağıtım şirketinin çatı örgütü Elder'in 2022 raporuna göre, Toroslar EDAŞ sektörün yatırım liderliğini devam ettirdi. Şirket, tüketici sayısı sıralamasında 3. sırada yer alırken, yıllık 2,6 milyar lira yatırım yaparak en çok yatırım yapan şirket oldu. Toroslar EDAŞ, kaliteli ve kesintisiz enerji sağlamak için yaptığı yatırımlarla sektörünün yatırım lideri unvanını korudu.

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ ( Toroslar EDAŞ) Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mersin ve Osmaniye'de gerçekleştirdiği 2,6 milyar liralık yatırımla en çok yatırım yapan elektrik dağıtım şirketi sıralamasındaki liderliğini geçen yıl da sürdürdü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toroslar EDAŞ 21 elektrik dağıtım şirketi arasında tüketici sayısı sıralamasında 3'üncü olurken, yıllık 2,6 milyar lirayla en çok yatırım yapan elektrik dağıtım şirketi oldu.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği'nin 2022 sektör raporuna göre, söz konusu sıralamada 2016-2020 dönemini kapsayan 3'üncü 5 yıllık uygulama döneminde liderliğe ulaşan Toroslar EDAŞ, 2021-2025 4'üncü uygulama döneminin ilk yılı olan 2021'e de lider olarak başlamıştı.

Şirket, böylece bölgesinde artan enerji talebini kaliteli ve kesintisiz şekilde sağlamak için yürüttüğü yatırımlarla sektörünün yatırım lideri unvanını da korumuş oldu.

Son 3 yıla bakıldığında 2020'de 1,8 milyar lira ve 2021'de 2,3 milyar lira seviyesinde yatırım yapan şirket, geçen yılki yatırım miktarıyla yıllık yatırım artışında yakaladığı ivmeyi de korudu.

Toroslar EDAŞ, söz konusu yatırımlarla kırsaldaki elektrik dağıtım şebekelerinin eskiyen unsurlarını yeniledi ve şehirlerin genişleyen bölgeleri için yeni hatlar tesis ederek geçen yıl sonu itibarıyla 147 bin 262 kilometre hat uzunluğuna 47 bin 691 trafo sayısına ulaştı.

Şirket, 4 bin 381'i kadrolu ve 3 bin 776'sı taşeron olmak üzere toplamda 8 bin 157 çalışanıyla kadrolu çalışan sayısında ve toplam personel sayısında en çok istihdam gerçekleştiren şirket oldu.

Böylece şirketin bünyesindeki kadrolu çalışan sayısı, Türkiye'de elektrik dağıtım sektöründeki toplam kadrolu çalışan sayısının yaklaşık yüzde 16'sını oluşturdu.

Bu dönemde 21 dağıtım bölgesindeki toplam çalışan başına düşen tüketici sayısı ortalaması 728 kişi olurken, 1 Toroslar EDAŞ çalışanına düşen tüketici sayısı ortalama 528 kişiye kadar indi. Şirket bu oranda Türkiye'de ilk 3'te yer aldı.