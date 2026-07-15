Yükümlüler örtü altı sebze yetiştiriciliğiyle üretime katılacak

Kırşehir'de örtü altı sebze yetiştiriciliği hakkında bilgi edinen denetimli serbestlik yükümlülerinin üretime katılması planlanıyor.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ziraat Fakültesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yükümlülerin topluma kazandırılması ve yeniden suç işlemelerinin önlenmesi amacıyla "Toprakla Gelen Umut Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında, yükümlülere Kırşehir Adliyesi Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde teknik ve teorik eğitimlerin yanı sıra bu alandaki teşvik ve destekler hakkında bilgi verildi.

KAEÜ'nün AR-GE serasında ise yükümlülere yönelik çeşitli uygulamalı eğitimler verilerek, örtü altı seracılık teknikleri ve yöntemleri ile yetiştirilebilecek ürünler anlatıldı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, AA muhabirine, "Toprakla Gelen Umut Projesi" kapsamında eski hükümlüleri, yeni üreticiler olarak görmeyi amaçladıklarını söyledi.

Projeyle tarımsal üretim için kalifiye iş gücü ihtiyacının giderilmesinin amaçlandığını anlatan Ener, verilen kursun ardından kendisine yeni hayatlar kurmak isteyen yükümlülere meslek öğretileceğini dile getirdi.

Ener, bu kapsamda yükümlülere yeni iş kapılarının açılacağını kaydetti.

Milletine ve ailesine faydalı olmak isteyen yükümlüler için meslek edindirme faaliyetlerine önem verildiğini vurgulayan Ener, şehrin ve ülkenin gereksinimleri dikkate alarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından daha önce verdikleri kurslara örtü altı seracılık teknikleri ve yöntemlerini de eklediklerini belirtti.

Ener, projede paydaş kurumları ve yoğun mesai harcayan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü görevlilerini tebrik etti.

Kırşehir Denetimli Serbestlik Müdürü Volkan Eren de yükümlülerin topluma yeniden adapte olabilmeleri ve meslek edinmeleri amacıyla projeyi hazırladıklarını söyledi.

Kursiyerlerin sektörün ihtiyaç duyduğu yetiştiriciler olmalarını arzu ettiklerini belirten Eren, yükümlülerin istihdam ve ekonomik gelişimlerine katkı sunulmasını hedeflediklerini ifade etti.

"Devletimizin çeşitli destekleri mevcut"

Proje kapsamında 15 denetimli serbestlik yükümlüsüne 30 saat süren örtü altı sebze yetiştiriciliği kursu açtıklarını anlatan Eren, şöyle konuştu:

"Kurs sonunda başarılı olan ve bu işi icra etmek isteyen yükümlülerimiz kendi adına bir sera işletmesi açabilirler. Hiç şüphesiz yükümlüler cezalarını çekerken, karşılaştıkları problemlerin başında işsizlik gelmektedir. Projelerimizle onların yeniden hayata tutunmalarını, ailelerinin geçimlerini sağlamalarını, meslek sahibi olabilmelerini hedefliyoruz. Seralarda veya fide üretim tesisleri ile kendi arazilerinde bu işi icra etmelerini canı gönülden arzuluyoruz. Bununla ilgili devletimizin çeşitli destekleri mevcut."

KAEÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Çınar ise üniversitenin AR-GE serasında meslek kazanmaları ve kendilerini geliştirmeleri için yükümlülere eğitim verildiğini dile getirdi.

Topraklı ve topraksız sera modelleri üzerine uygulamalı eğitimlerin verildiğini anlatan Çınar, "Şu an için özellikle domates, salatalık, biber, patlıcan ıslah çalışmaları yapıyoruz. Bölgeye ve Türkiye'nin diğer bölgelerine verimli, yüksek kaliteli, hastalık ve zararlara dayanıklı çeşitleri geliştirmek üzere çalışmalar yapmaktayız. Yaptığımız işbirliği kapsamında yükümlülere örtü altı sebze yetiştiriciliği konusunda uygulamalı eğitim veriyoruz. Burada çalışan teknik arkadaşlarımız gerekli bilgilendirmeleri yaparak, yükümlülerin örtü altı sebze yetiştiriciliğini öğrenmelerini hedeflemekteyiz." diye konuştu.

"Örtü altı yetiştiriciliğiyle 12 ay üretim yapmak mümkün"

KAEÜ Ziraat Fakültesi Sebze Yetiştirme ve Islahı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Başak da "Aile işletmeciliği modeli hem ülke ekonomisi için hem de bireylerin üretime ve aile geçimine katkı sağlaması bakımından büyük avantaj teşkil etmekte. Kursiyerlere bu işin hem meslek hem de kendi işini kurma konusunda onlara büyük avantajlar sağladığını ifade ettik. Tarımın ülkemizdeki en büyük dezavantajı senenin 12 ay boyunca bir iş gücüne ihtiyaç olmaması ama örtü altı yetiştiriciliği bu algıyı tamamen ortadan kaldırmakta. Örtü altı yetiştiriciliğiyle 12 ay üretim yapmak mümkün. Bu da insanların geçim sağlıyor, gelir elde etme imkanı sunuyor." ifadelerini kullandı.