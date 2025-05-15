Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın

Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın
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Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın
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Toplu taşımada 30 bin TL maaş aldığını söyleyen bir genç, 22 bin 500 TL'sini kiraya, kalanını faturalar ve borçlara harcadığını anlatarak, "Her ay nasıl 4.500 TL borca giriyorum?" diyerek yaşadığı geçim sıkıntısını dile getirdi.

Toplu taşımada yüksek sesle yaptığı hesaplamayla dikkat çeken bir vatandaşın sözleri sosyal medyada gündem oldu. 30 bin TL maaş aldığını söyleyen genç, 22 bin 500 TL'sini ev kirasına verdiğini, kalan miktarın büyük kısmının faturalara gittiğini ve aylık toplam harcamasının 29 bin 500 TL'yi bulduğunu belirtti.

"ALLAH İÇİN BİRİ BANA BUNU AÇIKLASIN"

Üstelik 5 bin TL de borç ödemesi olduğunu söyleyen genç, "Ben çalışarak her ay nasıl 4.500 TL borca giriyorum? Allah için biri bana bunu açıklasın" sözleriyle yaşadığı ekonomik sıkıntıyı dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıZübükzade:

Bir AKP li derki AVM tıklım tıklım

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Haber YorumlarıKaptan:

makarnacılar hiç yorum yapmamış

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Haber Yorumlarıahmet ali:

telefonunu göstersin :)

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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

İş yada şehir değiştirirsen sorunun çözülür..AVM’ler tıklım tıklım…

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Haber Yorumlarıtelephone Telefon:

Valllahi acilen hirzsizligin ahlaksızlığın önüne geçilmesi lazım. Milletin varlığı inanın belli çevrelerce talan ediliyor.

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