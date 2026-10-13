Toplanan inek sütü ağustosta yüzde 9,5 artışla 1 milyon 21 bin 399 tona çıktı

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Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 artışla 1 milyon 21 bin 399 tona yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, ağustosta yıllık bazda yüzde 9,5 yükselerek 1 milyon 21 bin 399 tona ulaştı. Ocak-ağustos döneminde de 2025'in aynı dönemine göre yüzde 2,8 artışla 7 milyon 862 bin 534 ton oldu.

İçme sütü üretimi ağustosta yıllık bazda yüzde 4,8 artarak 138 bin 885 ton olarak hesaplandı. Bu yılın 8 ayında da içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 8,2 yükselişle 1 milyon 181 bin 93 tona çıktı.

Yoğurt üretimi ağustosta 2025'in aynı ayına kıyasla yüzde 0,9 azalışla 134 bin 781 tona düşerken ocak-ağustos döneminde de yıllık bazda yüzde 7 artışla 997 bin 795 tona ulaştı.

İnek peyniri üretimi ağustosta yıllık bazda yüzde 3,4 artışla 71 bin 334 tona çıktı, ocak-ağustos döneminde yüzde 3,6 yükselişle 572 bin 956 ton oldu.

Söz konusu ayda ayran ve kefir üretimi yıllık bazda yüzde 0,8 artışla 99 bin 433 tona yükseldi. Tereyağı ve sade yağ üretimi de yüzde 7,5 artışla 8 bin 966 ton olarak belirlendi.

Ocak-ağustos döneminde ayran ve kefir üretimi yüzde 7,6 artarak 735 bin 42 tona çıkarken, tereyağı ve sade yağ üretimi yüzde 1,1 azalışla 74 bin 605 tona geriledi.

Temmuzda 987 bin 644 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, ağustos ayında yüzde 3,4 arttı.

Aynı dönemde 130 bin 610 ton olan içme sütü üretimi, ağustosta yüzde 6,3 yükseliş gösterdi.

Kaynak: AA