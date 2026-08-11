Haziran ciro endeksi yıllık %25,8 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2026 yılı Haziran ayında yıllık yüzde 25,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Ciro Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2026 yılı Haziran ayında yıllık yüzde 25,8 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2026 yılı Haziran ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 26,7 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 29,9 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 23,5 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 31,3 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 0,3 azaldı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2026 yılı Haziran ayında aylık yüzde 0,3 azaldı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2026 yılı Haziran ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 2,7 azaldı, inşaat ciro endeksi yüzde 0,7 azaldı, ticaret ciro endeksi yüzde 0,5 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 0,8 arttı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı