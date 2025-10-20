TOKİ, İlk Evim Projesi ile 500 Bin Yeni Konut Sahibi Olacak

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 'İlk Evim Projesi' ile ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "TOKİ ile hayallerine ulaştılar; ev sahibi oldular, güvenli, huzurlu yuvalarına kavuştular. Şimdi de yüzyılın konut projesi ile 500 bin anahtarı daha milletimizle buluşturacağız. Çok yakında" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ, sosyal konut projeleri kapsamında Türkiye'nin dört bir yanındaki dar gelirli vatandaşlara yeni yaşam alanları inşa etmeye devam ediyor. 250 bin konutluk 'İlk Evim Projesi' kapsamında Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Ihlamurkent Mahallesi'nde 4 etaptan oluşan bölgede 3 bin 109 konut, 2 cami, 2 okul ve 6 ticaret merkezinin yapımı tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim Projesi ile ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, paylaşımında, "Eskişehir'deki vatandaşlarımızın mutluluğuna bakın. TOKİ ile hayallerine ulaştılar; ev sahibi oldular, güvenli, huzurlu yuvalarına kavuştular. Şimdi de yüzyılın konut projesi ile 500 bin anahtarı daha milletimizle buluşturacağız. Çok yakında" ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik, Ihlamurkent Mahallesi'nde yaklaşık 12 bin 500 kişiye güvenli barınma imkanı sağlayacak, yatay mimariye uygun, depreme dayanıklı ve konforlu binalar inşa ettiklerini belirtti.

Yeni yuvalarına yerleşen hak sahipleri de evleri çok beğendiklerini belirterek, mutlu olduklarını söyledi.