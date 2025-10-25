Haberler

Yüzyılın Konut Projesi: Ankara'da 30 Bin Yeni Sosyal Konut için Örnek Daireler Açıldı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında, Ankara'da inşa edilecek 30 bin 780 konut için hazırlanan örnek daireler ziyarete açıldı. TOKİ Başkanı Sungur, sosyal konut projelerinin ihtiyaç sahibi vatandaşlar için önemli bir fırsat sunduğunu ve örnek dairelerin vatandaşlarla buluşacağını belirtti. Ayrıca, sosyal konut projelerine başvuru için çeşitli şartlar ve gelir limitleri de açıklandı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Ankara'da yapılacak 30 bin 780 konut için hazırlanan örnek daireler ziyarete açıldı. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur, "Toplu konut idaresi olmasa ev sahibi olamayacak vatandaşları önceledik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinde dar gelirli vatandaşlara uygun koşullarda ev sahibi olmalarını sağlayacak, 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Vatandaşlar, konutlar yapılırken aynı zamanda örnek daireleri gezme imkanına sahip olacak. Ankara'da yapılacak 30 bin 780 konutun bir bölümünün inşa edileceği Sincan ilçesi Saraycık Mahallesi'nde proje kapsamındaki mahalle konağının yapımı tamamlandı. Taziye evinden fitness salonlarına, atölyelerden gündüz bakım evlerine kadar birçok donatının olduğu konak bünyesinde örnek daireler de bulunuyor.

'ÖRNEK DAİRELERİ KONAK İÇİNDE KULLANACAĞIZ'

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, örnek daireyi gezerek, DHA'ya açıklama yaptı. Sungur, sosyal konut projesi kapsamında yapılacak mahalle konaklarında yer alacak donatılardan sakinlerin faydalanabileceğini söyledi. Sungur, "Aynı zamanda bunların içerisinde bizim inşaatlar bitene kadar göstermek için yaptığımız örnek daireler var. Konutlarımız devam ederken vatandaşlarımız bu örnek daireleri gezebilecek. Bu örnek daireleri de inşallah sonrasında yine sosyal tesisin, mahalle konağının içerisinde kullanıma açacağız. Örnek dairelerimiz bu proje kapsamında 1+1, 2+1 küçük ve 2+1 büyük dairelerden oluşuyor. 1+1 dairelerimiz 55 metrekareden başlarken, 2+1 dairelerimiz 65 metrekare, büyük 2+1 dairemiz de 80 metrekare olacak. Tabii burada daireleri gezerken birçok kişi bize 'Her bir metrekaresi dolu dolu kullanılmış, neredeyse hiçbir metrekare heba edilmemiş' olduğunu söylüyorlar. Biz de buna uygun yapmaya çalıştık" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kontenjanlara göre konutların planlandığını vurgulayan Sungur, "Emekliler için örneğin şu an içinde bulunduğumuz bu 1+1 daireyi planladık. Daha küçük dairede emekli vatandaşlarımız, çoluk çocuğu büyütmüş bu dairenin onlara yeterli olacağını düşünürken, 2+1 büyük daireyi 80 metrekare planlarken de hem 3 çocuktan daha fazlasını da barındırabilecek şekilde dolu dolu kullanılabilecek bir daire olarak dizayn ettik" dedi.

'EV SAHİBİ OLAMAYACAKLARI ÖNCELEDİK'

Sosyal konutlara başvuru şartları hakkında da bilgi veren Sungur, "Tabii bu kontenjanlara göre başvuru şartlarını biz detaylı olarak sayfamızda açıkladık. Ama genel olarak; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, yine üstüne ev olmaması ve bakmakla yükümlü olduklarının aile bireylerinin herhangi bir şekilde üstlerine ev olmaması şartlarımız var. Ana koşullarımız bunlar. Bir de bunun yanında tabii bizim hedeflediğimiz kitlemiz toplu konut idaresi olmasa ev sahibi olamayacak vatandaşları öncelediğimiz için bir gelir şartımız var. Bu Anadolu illerinde 125 bin lirayken, İstanbul'da 147 bin lira olarak açıkladık. Burada tabii bu gelir şartının da altında bir gelirde olan ailelerimiz buna başvurabilecekler" dedi.

