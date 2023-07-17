Tokatlı Ahşap Ustası Yurtdışına Ürün Satarak Ekonomiye Katkı Sağlıyor

Tokat'ta yaşayan Ahmet Özçelik, hobisi olarak ağaçlardan yaptığı epoksi masa, sehpa, abajur, kamelya, baston ve hediyelik eşyaları yurtdışına satarak hem geçimini sağlıyor hem de ekonomiye katkı sunuyor. Eski ardıç ağaçlarına Almanya'dan yoğun talep olduğunu belirten Özçelik, atölyesinde ürettiği ürünleri Almanya başta olmak üzere Kanada'ya da gönderdiğini söyledi.

TOKAT'ta yaşayan Ahmet Özçelik, hobisi olarak ağaçlardan yaptığı epoksi masa, sehpa, abajur, kamelya, baston ve hediyelik eşyaları yurtdışına satarak hem geçimini sağlıyor hem de ekonomiye katkı sunuyor. 2013 yılında yurtdışından memleketi Tokat'ın Zile ilçesine gelerek yerşeyen evli ve 2 çocuk babası Ahmet Özçelik (58), hobi amaçlı uğraşmak amacıyla kendisine ahşap atölyesi kurdu. Doğa gezisi yapmayı seven Özçelik, bin yıllık ardıç ağaçlarını değerlendirerek yurtdışına satışını gerçekleştiriyor. ATIL AHŞAPLARIN YENİDEN CANLANDIRIYOR

Eski ardıç ağaçlarına Almanya'dan yoğun talep olduğunu belirten Ahmet Özçelik, Aslında muhasebeci olmam gerekirken yurtdışına açıldım ve inşaat işine girdim. İnşaat işinden sıkılınca 1994 yılından sonra ahşap işiyle uğraşmaya başladım. 2013 yılında yurtdışından memleketim Zile'ye gelerek hobi amaçlı ahşap atölyesi kurdum. Doğa gezisi yapmaya sevdiğim için gece gündüz dağlarda ağaç topluyorum. Sonra getirip atölyemde baston, sehpa, hediyelik eşyalar yapıyorum. Ardıç ağaçlarına Almanya'dan yoğun talep var. Almanya başta olmak üzere Kanada'ya dahi gönderdim dedi.