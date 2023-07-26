Tokat Yeşilyurt'ta harman dönemi başladı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde harman döneminin başlaması ile birlikte İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri arazide dane kaybı denetimi gerçekleştirdi. İlçe genelinde biçerdöverlerin hasata başlaması nedeniyle dane kaybını en aza indirmek için ekipler sahaya inerek inceleme ve denetleme başlattı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Türk, yeni hasat döneminin bereketli olmasını dileyerek, '2023 yılı hububat hasadı gün itibari ile başladı. Öncelik arpa ekilen ürünlerden başlamak üzere yulaf ve buğdaylar hasat edilmeye başlanıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri hasadın başlaması ile birlikte sahada biçer döver kontrolleri yapıyor. Biçerdöverlere ait tescil belgelerini, yangın tüpü, kullanıcı yeterlilik ehliyeti ve birim metrekareye düşen dane sayısını hesaplıyor. Uygunsuz bir durumda müdahale ediyoruz.' dedi. Tür, iki ziraat mühendisinden oluşan ekibin ilçe genelinde yaklaşık 40 bin dönüm ekili alanda harman bitene kadar denetimlerine devam edeceğini söyledi. Öte yandan ilçede açılan TMO şubesinin hububat alımına başladığı duyuruldu.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde harman döneminin başlaması ile birlikte İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri arazide dane kaybı denetimi gerçekleştirdi.

İlçe genelinde biçerdöverlerin hasata başlaması nedeniyle dane kaybını en aza indirmek için ekipler sahaya inerek inceleme ve denetleme başlattı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Türk, yeni hasat döneminin bereketli olmasını dileyerek, "2023 yılı hububat hasadı gün itibari ile başladı. Öncelik arpa ekilen ürünlerden başlamak üzere yulaf ve buğdaylar hasat edilmeye başlanıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri hasadın başlaması ile birlikte sahada biçer döver kontrolleri yapıyor. Biçerdöverlere ait tescil belgelerini, yangın tüpü, kullanıcı yeterlilik ehliyeti ve birim metrekareye düşen dane sayısını hesaplıyor. Uygunsuz bir durumda müdahale ediyoruz." dedi.

Tür, iki ziraat mühendisinden oluşan ekibin ilçe genelinde yaklaşık 40 bin dönüm ekili alanda harman bitene kadar denetimlerine devam edeceğini söyledi.

Öte yandan ilçede açılan TMO şubesinin hububat alımına başladığı duyuruldu.