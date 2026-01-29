Haberler

Geleceğe mayalanan eller

Güncelleme:
Tokat'ta, koruma ve bakım altındaki çocuklar için düzenlenen ekmek yapımı eğitimi başarıyla tamamlandı. Proje, çocuklara mesleki beceri kazandırmayı ve üretim sürecine katılmayı hedefliyor.

Tokat'ta koruma ve bakım altındaki çocuklara yönelik ekmek yapımı eğitimi başarıyla tamamlandı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle, Tokat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi (ÇEKOM) bünyesinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklara yönelik ekmek yapımı eğitimi başarıyla tamamlandı. "Tokat ÇEKOM ile Geleceğe Mayalanan Eller" adlı proje, OKA Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Teknik Destek Programı kapsamında hayata geçirildi. Eğitim programı, alanında deneyimli bir eğitici tarafından iki gün boyunca teorik ve uygulamalı oturumlar halinde gerçekleştirildi.

Eğitim sürecinde katılımcılara; ekmek yapımına ilişkin temel bilgiler, gıda güvenliği ve hijyen kuralları, mutfak ekipmanlarının kullanımı, maya çeşitleri ve temel hamur teknikleri aktarıldı. Uygulamalı aşamalarda ise çocuklara hamur yoğurmadan şekil vermeye, pişirme ve sunum süreçlerine kadar ekmek yapımının tüm aşamalarını deneyimleme imkanı sağlandı.

Proje ile koruma altındaki çocukların temel bir mesleki beceri kazanmaları, üretim sürecinin parçası olmaları ve kendi emekleriyle ortaya bir ürün koymanın mutluluğunu yaşamaları hedeflendi. Eğitim aynı zamanda çocukların özgüvenlerinin artmasına, sosyal becerilerinin gelişmesine ve çalışma disiplinine dair farkındalık kazanmalarına katkı sağladı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
