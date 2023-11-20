Tokat'ta Kışlık Odun ve Kömür Satışlarında Artış

Tokat'ta havaların soğuması ve kış mevsiminin etkili olmasıyla birlikte kışlık odun ve kömür satışlarında artış oldu.

Ülke genelinde ve Tokat'ta havaların soğuması ve kış mevsiminin yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar kış hazırlıkları yaparak kömür ve odun almaya başladı. Tokat'ın Niksar ilçesinde 32 yıldır kömür ve odun satışı yapan Demir Aybak, mevsimin gelmesiyle birlikte kömür ve odun satışlarında hareketlilik olduğunu söyledi. Aybak, son yıllarda özellikle yeni yapılan konutlarda kışın yakıt olarak doğal gaz kullanılırken, kırsal kesimde ikamet eden vatandaşlar, odun ve kömür yakarak kış mevsimini geçirdiğini belirti.

"3 bin 500 ile 4 bin lira arasında gidiyor"

Yerli kömüre olan ilginin daha az olduğunu belirten Demir Aybak, "32 senedir bu sektörle uğraşıyorum. Hep odun satıyorduk sonra bu kömür işleri yeni çıkmıştı. Baktık yeni bir sektör, biz de ya nasip bismillah diye başladık işimize, 32 senedir de devam ediyoruz. Önce yerli kömürler satıyorduk, şimdi ithal kömüre döndük. Yerli kömürler biraz daha kalorisi düşük olduğu için pek rağbet görmüyor. Bir de kül ve dumanı fazla, onun için şu anda ithal kömür satıyoruz. Kömür fiyatları, geçen yılla bu yıl arasında pek fark yok. Biraz dolar bazında düştü kömür fiyatları, geçen sene 6 bindi. Bu sene 7 bin liraya satıyoruz. Nakliye geçen sene 3 bin liraydı, şimdi 7 bin liraya geliyor kamyon nakliyesi ama yapacak bir şey yok. Fiyatların düşüşü dolarla alakalı. Dolar olarak düştüler yani, Rusya'da enerji fiyatlarında düşüklük var. Geçen sene bu savaştan dolayı biraz kısıtlama oluyordu. Ondan dolayı kurum fiyatları çok yüksekti, bu sene normal. Kömürün kalitesi iyi dediğim gibi 6 bin kaloriden aşağı ithal edilmiyor. Hepsi 6 binin üzerinde, 7 bin ila 7 bin 500 arasında kalori değerleri. Oduna gelince çevremizde çok fazla odun fabrikası var. Sunta, kontra gibi üretim yapılıyor. Onlardan dolayı odun fiyatı biraz yüksek. 3 bin 500 ile 4 bin lira arasında gidiyor" dedi.

"Genelde gelir seviyesinin düşük müşterilerimiz geliyor"

Havaların soğumasıyla birlikte satışların yükselmeye başladığını belirten Aybak, "Vatandaşın odun, kömür alırken illa ki şikayetleri oluyor ama kış sezonu geldiği için mecbur yakacak bunu. Kırıyor, sarıyor yine de alıyor. Biz de belli bir taksit imkanı sunuyoruz. Zaten memleketimizin geneli doğal gaza döndüğünden, kirada oturanlar evine kombi falan alamıyor pahalı olduğundan, bize de genelde biraz gelir seviyesinin düşük müşterilerimiz geliyor. Onları da biz idare ediyoruz. Odun kömür satışları genelde 10. ve 11. ayda biraz daha yoğun oluyor. Biraz da köylerimizde nüfus çoğalmaya başladı. Köylere de bayağı sevkiyatımız olmaya başladı. Eskiden büyük şehirlerde durmuş, emekli olmuş ağabeylerimiz, büyüklerimiz geliyor köylere yerleşiyor. Biz de onların ihtiyaçlarını götürüyoruz. Köylerdeki satışlarımız bayağı iyi yani. Allah herkesin işini rast getirsin. Herkesin işi zorlaştı. Çünkü maliyetler bayağı yükseldi. Yani işçi çalıştıramıyoruz, işte gelen nakliyeler pahalı tutuyor ama yapacak bir şey yok. Hayat devam ediyor. Allah hepimize kolaylıklar versin" diye konuştu. - TOKAT