Tokat'ta Kesme Çiçek Üretimi İstihdamı Artırıyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde hayvancılıkla kullanılan hazine arazileri bugün 85 çiftçinin aile işletmesiyle 600 dekara yakın serada 20 çeşit kesme çiçek üreterek haftanın üç günü 18 ile sevk edilirken 2 bin 500 kişiye istihdam sağlıyor.

İlçe merkezi Yenimahalle bölgesinde yıllar önce hayvanların otlatıldığı hazine arazileri bugün modern seralara dönüşerek kesme çiçek üretiminin merkezi haline geldi.

Tokatlı bürokratların girişimleriyle Antalya'da çiçekçilik deneyimi bulunan üreticiler ve yöre halkı, kırsal kalkınma projeleri kapsamında 2022 yılında bölgede üretime başladı. Yaklaşık 85 çiftçinin katılımıyla 530 dekar kapalı alanda, 70 dekarda ise açık alanda kesme çiçek yetiştiriliyor. Her bir çiftçi 4 ila 5 dönümlük alanlarda aile işletmesi şeklinde üretim yapıyor. Burada üretilen çiçekler Türkiye'nin 18 bölgesine açık artırma usulüyle gönderiliyor. Haftanın üç günü düzenli sevkiyat yapılıyor.

"2 bin 500 yevmiyeli işçi çalışıyor"

Çiçek seralarıyla ilçe halkının kendi topraklarında aile işletmeciliğiyle geçimini sağlamasını hedeflediklerini söyleyen Erbaa Ziraat Odası Başkanı Arif Yılmaz Köksal; "Burası Erbaa Yenimahallesi'nde seracılık bölgesindeyiz. Eskiden burası hazineye ait bir araziydi. Burada hayvanlar yayılıyordu. Vali ve kaymakamların önerisiyle buraya Antalya'da daha önce çiçek yetiştiriciliği yapan gerek kendisinde gerekse yevmiyeli çalışan Gökal bölgemizin insanları burada bu uygun alanı gördüler. Buralara kırsal kalkınmadan projeler yapıldı. 2022 yılında yaklaşık buraya 85 tane çiftçimizin katılımıyla adam başı 4-5 dönüm olmak kaydıyla 530 dekar kapalı alanda kesme çiçek yetiştiriyor. Bunun yanında 70 dekarda açık alanda kesme çiçek yetiştiriciliği yapıyor. Buradaki amaç kendi yöremizin insanlarının burada aile işletmeciliği yaparak geçimlerini sağlamaktır. Çok fazla büyük miktarlarda para kazanmasalar da en azından kendi geçimlerini sağlıyorlar. İhtiyaçlarını görüyorlar. Bunun yanında ilçemizde yaklaşık 2 bin 500 civarında yevmiyeli işçi çalıştırıyorlar" dedi.

"20'ye yakın çiçek çeşidi haftanın 3 günü 18 ile gönderiliyor"

Üretici Ömer Demir ise "2000 yıllarında Erbaa'da başlayan kesme çiçek üretimi bürokratların ve Tarım Bakanlığının da katkılarıyla 2022 yılında daha da ileri seviyelere giderekten 530 dönüm civarına çıkmış durumdadır. Bunun da bölgemize bir katkısı var. 3 bin kişiye yakın ailenin istihdamı söz konusu. Buradaki üretilen kesme çiçekler Türkiye'nin 18 tane bölgesinde açık artırma usulüyle satılıyor. Haftanın 3 günü de buradan sürekli sevkiyat oluyor. Bu şekilde insanların ailelerinde geçimini sağlıyorlar. Erbaa'da birçok çiçek çeşidi mevcuttur. Tabii ki bu daha da ileriye doğru artacak. Şu anda başta jerbera, Lisyantus, glayöl, cipso gibi 20'ye yakın ürün çeşidi mevcut. Bu her geçen senede artıyor" dedi. - TOKAT