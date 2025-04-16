Tokat'ta Kadınlar, Doğal Taşlardan Sanat Eserleri Üretiyor

Tokat'ta kadınlar, doğadan topladıkları yarı değerli taşları sanat eserine dönüştürerek hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de istihdamda fark oluşturuyor.

Tokat Olgunlaşma Enstitüsünde 2 yıl önce kurulan Doğal Taş İşleme Atölyesi, doğadan toplanan taşları sanat eserine dönüştüren kadınlara ev sahipliği yapıyor. Atölyede görev yapan 6 kadın, taşları işleyerek masaj taşlarından takılara kadar birçok ürün üretiyor. Tokat'ta çıkarılan yarı değerli taşların işlendiği atölyede 8 farklı makine kullanılarak taşlar şekillendiriliyor. Ürünler arasında SPA merkezlerinin yoğun talep gösterdiği yüz masaj taşlarının yanı sıra ayna süslemeleri, kolyeler, bileklikler ve tespihler yer alıyor. Kadın istihdamına katkı sunan bu proje ile doğal taşlar hem ekonomiye kazandırılıyor hem de sanata dönüşüyor.

"Doğal taşlardan masaj taşları, takılar ve süs eşyaları üretiyoruz"

Atölyenin çalışmaları hakkında İhlas Haber Ajansına özel açıklamalarda bulunan Tokat Olgunlaşma Enstitüsü Kuyumculuk Teknolojisi Öğretmeni Salih Tamar, "Yaklaşık 2 yıl önce kurulan doğal taş işleme atölyemizde Tokat'ta çıkan yarı değerli taşları işliyoruz. Doğal taşların işlenerek ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor. Burada doğadaki taşlar sanata dönüşüyor. 6 usta öğreticimizin 2'si kuyumculuk alanında, 4'ü ise doğal taş işleme atölyemizde çalışıyor. SPA merkezlerine yönelik masaj taşları, takılar ve süs eşyaları üretiyoruz" dedi.

"Doğadan topladığımız taşları sanata dönüştürüyoruz"

Usta öğretici Arzu Beneklioğlu ise bu sürecin emek ve sabır istediğini vurgulayarak, "2 yıl önce başladım. İlk başlarda zorlandım, bırakmayı düşündüm. Ama sabrın sonunda ortaya çıkan işler o kadar güzel ki insan gurur duyuyor. Kırsal bölgelerden topladığımız taşlar, 8 aşamalı işlemeden geçerek sanata dönüşüyor" ifadelerini kullandı.

Doğal taş işleme atölyesi, Tokat'ın yer altı zenginliklerini değerlendirirken aynı zamanda kadınlara da üretim alanı sunuyor. - TOKAT