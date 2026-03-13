Bakan Uraloğlu'ndan Tokat'taki 5,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tokat'ın Niksar ilçesi merkezli 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ilk bilgilere göre ulaşım ve haberleşme altyapısında herhangi bir aksaklık bulunmadığını bildirdi.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Uraloğlu, "İlk bilgilere göre ulaşım ve haberleşme altyapımızda herhangi bir aksaklık bulunmamaktadır. İlgili kurumlarımızla koordinasyon halinde süreci yakından takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadesini kullandı.