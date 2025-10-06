Tokat Pazar'da Şeker Pancarı Hasadı Beklentisi Yüksek

Tokat'ın Pazar ilçesi bölgesinde bu yıl 45 bin dekar alanda yapılan ekimle yaklaşık 450 bin ton şeker pancarı hasadı hedefleniyor.

Pazar ilçesinde şeker pancarı üreticileri, tarlalarda hummalı bir hasat sürecine girdi. Şeker üretiminde kritik öneme sahip bu dönemde, pancarların sökümü ve fabrikaya nakliyesi modern tarım makineleriyle hız kazandı. Tarlalarda kullanılan ve kendi gücüyle hareket eden özel tarım iş makinesi "maus", pancarların temizlenip taşıma araçlarına hızlı ve verimli şekilde yüklenmesini sağlayarak üreticilerin işini büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Üreticiler, tohumun toprağa düştüğü günden hasada kadar bin bir emekle çalışarak alın terini berekete dönüştürüyor. Gelişen tarım teknolojileri sayesinde hem iş gücü azalıyor hem de verimlilik artıyor.

"Bu yıl hem tonaj hem polar yüksek"

Bu yılki hasat sezonunda şeker pancarında yüksek verim dikkat çekiyor. Üreticiler, tonajın yanı sıra şeker oranını gösteren polar değerinin de önceki yıllara göre yüksek olduğunu belirterek sezonun bereketli geçtiğini ifade etti. Pazar ilçesi bölgesinde bu yıl 45 bin dekar alanda yapılan ekimden yaklaşık 450 bin ton pancar hasadı hedefleniyor.