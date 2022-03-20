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TOGG'un son görüntüleri geldi! Karda gösterdiği performans nefes kesiyor

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Ekonomi
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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından üretilen yerli araç TOGG, yollara çıkmaya hazırlanıyor. TOGG'un kış şartlarının test edilmesi amacıyla gerçekleştirilen deneme sürüşü de nefes kesti.

Türkiye'nin dört gözle beklediği yerli otomobilin üretim süreci devam ediyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, aracı her türlü doğa şartına hazırlamak adına deneme sürüşlerine de devam ediyor.

TOGG son olarak yoğun karın üzerinde test edildi. Havadan ve yakın çekim görüntüleri alınan TOGG'un gösterdiği performans, tam not aldı.

TOGG'un resmi sayfasından yapılan paylaşıma kısa süre içerisinde çok sayıda yorum geldi. Vatandaşlar "Bekliyoruz, gözümüz yollarda" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu veya kısaca TOGG, Türkiye merkezli bir otomobil üretici şirkettir. Şirket, fikrî mülkiyet haklarına sahip olduğu ilk otomobilin 2022 yılının sonunda seri üretime hazır hâle geleceğini açıkladı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

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