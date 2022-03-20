TOGG'un son görüntüleri geldi! Karda gösterdiği performans nefes kesiyor

Türkiye'nin dört gözle beklediği yerli otomobilin üretim süreci devam ediyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, aracı her türlü doğa şartına hazırlamak adına deneme sürüşlerine de devam ediyor.

KARDA TEST EDİLDİ

TOGG son olarak yoğun karın üzerinde test edildi. Havadan ve yakın çekim görüntüleri alınan TOGG'un gösterdiği performans, tam not aldı.

VATANDAŞLAR YORUM YAĞDIRDI

TOGG'un resmi sayfasından yapılan paylaşıma kısa süre içerisinde çok sayıda yorum geldi. Vatandaşlar "Bekliyoruz, gözümüz yollarda" ifadelerini kullandı.

2022'NİN SONUNDA SERİ ÜRETİME GEÇECEK

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu veya kısaca TOGG, Türkiye merkezli bir otomobil üretici şirkettir. Şirket, fikrî mülkiyet haklarına sahip olduğu ilk otomobilin 2022 yılının sonunda seri üretime hazır hâle geleceğini açıkladı.