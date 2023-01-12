Togg'un Avrupa rotası belli oldu! Yerli otomobil 2025 yılında Hollanda'da olacak

29 Ekim'de üretim bandından inen Togg, mart ayında seri üretime geçecek. Yurt dışından da Togg'a büyük ilgi var. Hollanda basınından AutoWeeek dergisi, Togg CEO'su Gürcan Karakaş ile bir röportaj gerçekleştirdi. Karakaş röportajda, Togg'un 2025 yılında Hollanda'da olacağını açıkladı.

Mart ayında seri üretime geçecek Togg, ABD'de gerçekleşen CES fuarına damga vurdu. Hollanda'da yayın yapan AutoWeeek dergisi de, Togg CEO'su Gürcan Karakaş ile bir röportaj gerçekleştirdi.

TOGG 2025 YILINDA HOLLANDA PAZARINDA

Togg'un başlangıçta iç pazara odaklanacağını, ardından Orta ve Kuzey Avrupa'ya ihraç edileceği bilgisini paylaşan dergi, Togg'un 2025 yılının başlarında Hollanda'da satışa çıkarılacağını açıkladı. Rakiplerine kıyasla barındırdığı özelliklerle adından şimdiden sıkça söz ettiren ve otomobil dünyasının gündeminden düşmeyen Türkiye'nin elektrikli otomobili Togg, ABD'deki CES fuarındaki etkinliklerle dış pazarda da rekabet oluşturacağı sinyalini verdi.

STARTI C SEGMENTİYLE VERECEK

Başlangıç itibariyle C segmentinde bir SUV modeliyle piyasaya çıkacak olan Togg, ardından iki farklı segmentte de üretilecek. Yaklaşık 500 kilometrelik menzile ve 400 beygir gücüne sahip Türkiye'nin otomobili Togg, C segmentindeki SUV ile birlikte elektrikli sedan ve fastback tipinde de üretilecek.