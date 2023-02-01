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Togg üç şekilde satışa sunulacak: NFT açık artırması, YeniLig yarışması ve çekiliş

Ekonomi Haberleri

Türkiye'nin ilk yerli aracı Togg'un Şubat ayında ön satışa sunulacağı açıklanmıştı. Togg, ön satışın nasıl gerçekleşeceğine yönelik bir açıklama yaptı. Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "NFT açık artırması, YeniLig yarışması, çekiliş. 2023 yılında teslim edilecek Togg akıllı cihazlarına ön sipariş hakkı, 3 farklı yöntem ile kullanıcılarımızla buluşacak. Yakında, sırasıyla Togg Trumore'da!" ifadelerine yer verildi.

29 Ekim'de fabrikası açılarak üretim bandından inen Togg, Mart ayında seri üretime geçecek. Şubat'ta ise Togg'un ön satışı gerçekleşecek. Ön satışın nasıl gerçekleşeceğine dair Togg'un sosyal medya hesabından önemli bir açıklama geldi.

Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "NFT açık artırması, YeniLig yarışması, çekiliş. 2023 yılında teslim edilecek Togg akıllı cihazlarına ön sipariş hakkı, 3 farklı yöntem ile kullanıcılarımızla buluşacak. Yakında, sırasıyla Togg Trumore'da!" ifadelerine yer verildi.

Togg üç şekilde satışa sunulacak: NFT Açık Artırması, YeniLig Yarışması ve Çekiliş

"Bir otomobilden fazlası için" yola çıkan Togg, dijital platformu Trumore'un ilk temas noktası olan mobil uygulamasını App Store, Google Play ve AppGallery üzerinden kullanıma sunmuştu.

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, konuya ilişkin açıklamasında, "Hedefimize giden yolda şubat ayında da ön siparişleri açıp ilk çeyrek sonunda ilk akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla buluşturmaya başlayacağız. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz. " ifadelerini kullanmıştı.

Haberler.com / Yavuz Selvi - Ekonomi

Gemlik Bursa TOGG Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Murat Vatansever:

Halka ekonomik anlamda yansıma ne olur? ya da olur mu? olacaksa ne zaman olacak? Ülkede enflasyon tavan seyrinde ilerlerken malesef bu güzel gelişmeler önemini yitiriyor. kendi işim dışında Haftada 5 gün ek iş yapmak zorundayım. evim kira değil eşim çalışmıyor 6 aylık evladım var.

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Fatih :

orta kesim ve üzeri alacak dostum hatta keşke daha lüks yapsalardı da sadece zenginler alsalardı. sonuçta ilk defa bir araç üretiliyor tabiki üst segment bir araç olması gerekir. alt segment bir araç üretilse prestij yerlerde olur. yapa yapa bunu yaptılar vs.

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Naci Büyükkal:

Asgarî ücretle çalışan vatandaşlar da TOGG alabilecek mi? Yoksa sadece zengin insanlar mı TOGG alacak?

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