Bakan Kacır, Togg'un TURQUALITY Programı'na katılmasını değerlendirdi Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen TURQUALITY Programı’na katıldığını duyurdu. Kacır, Almanya ile başlayan ihracatın büyümesinin Türkiye için bir iftihar kaynağı olduğunu belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un TURQUALITY Programı'na katıldığını belirterek, "Almanya ile başlayan ihracatın günden güne büyümesi, Türkiye'miz için iftihar vesilesi olacak. Yolun açık olsun Togg." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kacır, Togg'un Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen TURQUALITY Programı'na kabul edilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kacır, şunları kaydetti:

"Togg, markalarımızın küreselleşme yolculuğuna önemli katkılar sunan, Ticaret Bakanlığı'mızca yürütülen TURQUALITY Programı'na katıldı. Almanya ile başlayan ihracatın günden güne büyümesi, Türkiye'miz için iftihar vesilesi olacak. Yolun açık olsun Togg."

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi
