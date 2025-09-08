Togg, Euro NCAP'ten 5 Yıldızla Geçti

Togg, Avrupa standartlarında güvenlik önlemlerini içeren Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldızla geçti.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un T10X ve T10F modelleri, Avrupa'nın en prestijli güvenlik testleri arasında gösterilen Euro NCAP'te 5 yıldızla değerlendirildi. Böylece Togg, çarpışma dayanıklılığı ve yolcu güvenliğinde en üst seviyeye ulaştı. Togg, Euro NCAP'te yapılan testlerde hem yetişkin hem de çocuk yolcu korumasında yüksek puanlar elde etti. Yaya güvenliği ve sürücü destek sistemlerinde de başarılı bir performans sergileyen Togg, bu sonuçla Avrupa'daki satış sürecine güvenlik alanında önemli bir avantajla başladı.

NCAP test videolarını paylaştı

Euro NCAP ayrıca Togg'un her iki modeline ait çarpışma test videolarını paylaştı. Görüntülerde, farklı senaryolarda gerçekleştirilen testlerde Togg'un iki modeli T10X ve T10F'in güvenlik performansının öne çıktığı görülüyor. - İSTANBUL