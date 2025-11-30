Haberler

Togg'dan 1 milyon TL'ye kadar sıfır faizli kredi kampanyası

Güncelleme:
Türkiye'nin yerli ve doğuştan elektrikli otomobil markası Togg, 2025 Aralık ayına özel yeni kampanyasıyla T10F modellerinde 1 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sunuyor. 12 aya varan sıfır faizli seçeneklerin yanı sıra, 48 aya kadar uzayan vadelerde avantajlı faiz oranları da uygulanıyor. İşte detaylar...

  • Togg, T10X ve T10F modelleri için 1 milyon TL'ye kadar 12 ay vadeli sıfır faizli kredi kampanyası başlattı.
  • T10F V2 modelinde 1 milyon 700 bin TL kredi 48 ay vadeli ve %2,39 faiz oranıyla sunuluyor.
  • T10F 4More modelinde 1 milyon 900 bin TL kredi 48 ay vadeli ve %2,63 faiz oranıyla sunuluyor.

Türkiye'nin yerli ve doğuştan elektrikli otomobil markası Togg, 2025 Aralık ayına özel yeni finansman kampanyasını açıkladı.

1 MİLYON TL'LİK FAİZSİZ KREDİ

Şirket, T10X ve T10F modelleri için 1 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi seçeneğiyle müşterilerine önemli bir alım kolaylığı sunuyor. Kampanyanın ay sonuna kadar geçerli olacağı bildirildi.

Kampanya kapsamında, 12 ay vadeli sıfır faizli kredi seçeneği dikkat çekiyor. Enflasyon nedeniyle paranın zaman içindeki değer kaybı göz önüne alındığında, faizsiz kredi kullanımı tüketiciler için finansal avantaj sağlıyor.

T10F MODELİNDE FİNANSMAN SEÇENEKLERİ

Togg'un T10F modelinde hem bireysel alıcılar için farklı kredi alternatifleri sunuluyor.

T10F V2 versiyonunda:

  • 1 milyon TL kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz oranıyla aylık 83 bin 334 TL ödeme,
  • 1 milyon 700 bin TL kredi, 48 ay vade ve yüzde 2,39 faiz oranıyla aylık 68 bin 617 TL ödeme yapılabiliyor.

T10F 4More versiyonunda:

  • 1 milyon TL kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranıyla aylık 83 bin 334 TL ödeme,
  • 1 milyon 900 bin TL kredi, 48 ay vade, yüzde 2,63 faiz oranıyla aylık 71 bin 923 TL ödeme imkânı bulunuyor.

TOGG FİYAT LİSTESİ

Togg'un söz konusu modellerdeki güncel satış fiyatları ise şu şekilde:

  • T10F V2 (RWD Uzun Menzil): 2 milyon 363 bin TL
  • T10F V2 4More (AWD / 4More / üst donanım): 3 milyon 133 bin 641 TL
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
