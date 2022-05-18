Togg'da Parçalı Denemeler de Başladı - Haberler

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu ( Togg ) Gemlik tesisinde kurulumu tamamlanan 208 robotun, parçasız denemelerden sonra parçalı denemelere de başladığı açıklandı. Fabrikadaki boya-imalat tesislerinin yüzde 95 ila 99'unun tamamlandığı bildirildi.

İlk yerli elektrikli otomobili üretecek olan Togg, fabrikadaki son durumu sosyal medya hesabından paylaşıldı. TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamada; "208 robot ile parçalı denemelere başladığımız Gemlik Tesisimizde bu ay; Boya tesisinin yüzde 99'u tamamlandı. Gövde tesisinin yüzde 97'si tamamlandı. Montaj tesisinin yüzde 95'i tamamlandı" denildi.