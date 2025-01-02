Tofaş, Üretimi Geçici Olarak Durdurdu

Türkiye'nin otomotiv devi Tofaş, Bursa'daki fabrikasında bugün itibarıyla üretimi geçici olarak durdurdu.

Yıl sonu envanter sayımı ile üretim hatlarında yapılacak planlı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle üretimi durdurma kararı alan Tofaş, 15 Ocak Çarşamba günü faaliyetlerine yeniden başlayacak. En son 700 çalışanın işten çıkarıldığı fabrikada üretimin geçici olarak durdurulmasının üretim çalışmalarına olumsuz bir etkisinin beklenmediği açıklandı. - BURSA