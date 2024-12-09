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TOFAŞ Basketbol Takımı Namağlup Unvanını Koruyor

TOFAŞ Basketbol Takımı Namağlup Unvanını Koruyor
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TOFAŞ Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup'ta gösterdiği performansla namağlup unvanını koruyarak ligde 9, Avrupa'da ise 7 galibiyet elde etti.

TOFAŞ Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup'ta gösterdiği performansla namağlup unvanını korudu.

TOFAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 9'uncu haftasında Anadolu Efes'i sahasında konuk eden Mavi Yeşilliler, 6 bin 800 kişi kapasiteli TOFAŞ Spor Salonu'nda kapalı gişe oynanan karşılaşmayı kazanarak ligdeki galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Maçta alınan galibiyetle, TOFAŞ yenilmezlik serisini, Türkiye liginde 9 galibiyet ve FIBA Europe Cup'ta alınan 7 galibiyet ile toplam 16 maça çıkardı.

2024-2025 sezonundaki başarısını Avrupa maçlarında da sürdüren TOFAŞ, FIBA Europe Cup'ta normal sezon A Grubu'nu 6 galibiyet ile tamamladı. Son 16 turundaki ilk maçında Yunanistan temsilcisi Maroussi Basketball Club'ı 96-83 mağlup eden TOFAŞ, Avrupa'daki galibiyet serisini ise 7 maça çıkararak toplamda 16 maçlık bir galibiyet serisi elde etti.

FIBA Europe Cup'ta namağlup unvanını koruyan üç takım arasında TOFAŞ, Cholet Basket ve Bilbao Basket yer alıyor. K Grubu'ndaki ikinci maçında 11 Aralık Çarşamba Portekiz'de FC Porto ile karşılaşacak olan TOFAŞ, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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