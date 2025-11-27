TOBFED Olağan Genel Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, otomotiv endüstrisinin, ihracatı destekleyen en büyük paydaşlardan biri hatta lideri olduğunu belirterek, "2025 Ocak-Ekim döneminde ise yüzde 9,4'lük bir artışla 34 milyar dolar seviyesine yaklaştı. Ülkemiz, motorlu araç üretiminde dünyada 12. Avrupa'da ise 4. sırada yer almakta." dedi.

Türkiye Araç Satış Sonrası Hizmetleri Federasyonu (TOBFED) Olağan Genel Kurulu Toplantısı, İstanbul'da sektörün önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Genel Kurul kapsamında TOBFED Başkanı Serkan Bakırtaş yeniden başkanlığa seçilirken genel kurul kapsamında Sektörel Paylaşım Toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Gürcan, son yıllarda çip krizi sebebiyle otomobil fiyatlarında artışlar olduğunu söyledi.

Salgın sonrası ekonomide dalgalanmalar yaşandığına dikkati çeken Gürcan, "Bu bütün belirsizlikler şu anda biraz daha stabil hale geldi. Baktığımızda yine 2025'te dünya ekonomisinde küresel belirsizlikler özellikle ABD ve Çin'in ekonomik çekişmesi, İsrail'in Gazze'ye olan saldırıları, Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmanın belirsizliği dolayısıyla hala devam etmekte ama baktığımızda Türkiye ekonomisi güçlü yapısıyla bu süreci çok daha iyi bir şekilde geçiriyor." diye konuştu.

Salgın sonrası 20 çeyrekte Türkiye'nin ekonomik büyümesinin pozitif anlamda devam ettiğini anlatan Gürcan, Türkiye'nin geçen 20'nci çeyrekte de ekonominin 4,5'lik büyüme kaydettiğine vurgu yaptı.

Gürcan, ihracatın artarak devam ettiğini ve 2025 Ekim ihracatının yüzde 2,3 artışla aylık 24 milyar dolara yükseldiğini anımsatarak, "2025 Ocak-Ekim döneminde ihracat 224,6 milyar dolar olarak kaydedildi. Buna yıllıklandırılmış olarak baktığımızda geçen yıl ekiminden bu yıl ekime kadar ihracatımız yaklaşık 270 milyar dolara ulaştı." şeklinde konuştu.

Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, otomotiv endüstrisinin ihracatı destekleyen en büyük paydaşlardan biri hatta lideri olduğunu bildirdi.

Gürcan, 2024'te otomotiv sektörünün 37,2 milyar dolarlık ihracatla sektörler içindeki liderliğini sürdürdüğünü belirterek, "2025 Ocak-Ekim döneminde yüzde 9,4'lük artışla 34 milyar dolar seviyesine yaklaştı. Ülkemiz, motorlu araç üretiminde dünyada 12. Avrupa'da ise 4. sırada yer almakta. Bu noktada gerçekten takdire şayan bir gelişmeyi devam ettiriyoruz." dedi.

Türkiye'nin sadece otomobil üretmekle kalmadığını aktaran Gürcan, Türkiye'nin mühendislik gücüyle, tasarımıyla ve teknolojisiyle dünya markalarının stratejik partneri olduğunu dile getirdi.

Gürcan, "Yerli markamız Togg ile birlikte bu başarı bir adım daha ileriye taşınmaktadır. Togg'un pazara çıkışı Türk otomotiv sektörü için bir dönüm noktası olmuştur. Yerli ve milli otomobil markası olarak Togg, hem ülkemizin teknolojik gelişmesine önemli katkılar sağlamış hem de global arenada ülkemizin adını duyurmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

"Sektörü temsil eden tüm arkadaşlarımızdan 2026'da enflasyon programına uygun fiyat hedeflemelerini hayata geçirmesini talep ediyorum"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise Türkiye'nin otomotivde yüksek rakamlara geldiğini belirterek, hem otomobil hem motor satışlarıyla toplam 2,5 milyonluk araç satışı olduğunu kaydetti.

Avdagiç, "TOBFED'in yaptığı ve yapmakta olduğu en büyük katkı, bütün bu süreçlerin kaliteli yapılması, nitelikli yapılması, kurallara uygun yapılması, belli standartlara uygun yapılması, regülasyonlara uygun yapılması ve en önemlisi sizin taşıtınızın teknik güvenliğine bir halel gelinmeden bu sürecin yapılmasıdır." dedi.

Mesleki Eğitim Merkezlerinin (MESEM) kendileri için önemine değinen Avdagiç, çırak-kalfa-usta sürecinin kıymetli olduğunu ve bunun bir şekilde hayata geçirilmesinin sanayi açısından da çok değerli olduğunun altını çizdi.

Avdagiç, "Biz tabii bir taraftan iş dünyasının temsilcisiyiz ama bir taraftan da bizim bütün üyelerimiz ve başka bir üyemizin müşterisi. Dolayısıyla buradaki sektörün müşterisi olan İstanbul'da yaşayan 16 milyon vatandaşımızın da bu sektörden hem kalite olarak hem nitelik olarak fakat en önemlisi fiyat istikrarı olarak bir yaklaşımı var. Hükümetimizin şu anda uygulamakta olduğu çok ciddi, önemli ve başarılması gereken bir enflasyonla mücadele programı var. Dolayısıyla ben burada sektörü temsil eden tüm arkadaşlarımızdan 2026'ya girerken bu enflasyon programına uygun bir şekilde fiyat hedeflemelerini hayata geçirmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

İthal araçların toplam araç satışı içindeki oranının çok yükseldiğine işaret eden Avdagiç, Togg başta olmak üzere Türkiye'de üretilen taşıtları alma konusunda daha istekli olunması gerektiğini dile getirdi.

"Türkiye otomotiv sektörünün 2025'te ihracatının 40 milyar doları geçmesi bekleniyor"

TOBFED Başkanı Serkan Bakırtaş da Türkiye otomotiv sektörünün 2025'te ihracatının 40 milyar doları geçmesinin beklendiğini söyledi.

Bakırtaş, "Bu performansın her ayağı önemli olmakla birlikte sektörün sürdürülebilir büyümesini sağlayan en kritik alan satış sonrası hizmetlerdir. Bugün trafikte 30 milyonun üzerinde araç bulunuyor. Her gün 1 milyonun üzerinde yeni araç trafiğe katılıyor. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde araç sayısının 40 milyona ulaşması bekleniyor. Bu alanda her gün milyonlarca işlem yapılmakta, 1,5 milyondan fazla kişi istihdam edilmektedir." şeklinde konuştu.

TOBFED olarak kamu ve özel sektör işbirliğinin güçlendirilmesi gereken başlıca alanları sıralayan Bakırtaş, bunların mesleki standartlar, MYK belgelendirmeleri ve eğitim, elektrikli araçlar, batarya teknolojileri ve yeni nesil servis uygulamaları, satış sonrası hizmet süreçleri olduğunu ve bunların hepsinin köklü biçimde dönüştüğünü vurguladı.

Bakırtaş, "Teknisyen eğitimleri, usta-çırak modelleri, İŞKUR destekli programlar ve MYK belgelendirmeleri için kamu desteği kritik önemdedir. Kadın ve genç istihdamı, kadınların teknik pozisyonlarında sektöre daha fazla katılımın hem gelir eşitsizliğinin azaltılmasına katkı sağlar hem de operasyonel kaliteyi belirgin bir şekilde yükseltecek. Dijitalleşme ve kayıtlı ekonomi, hizmet kayıt sistemleri, dijital garanti belgeleri ve servis veriş standartları sektörün şeffaf ve güçlü hale gelmesini sağlar. Sürdürülebilir ve çevre dostu uygulamalar, geri dönüşüm teknolojileri, enerji verimliliği ve elektrikli araç bakım altyapısı yeşil dönüşüm kapsamında stratejik öneme sahiptir." diye konuştu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, programındaki değişiklik sebebiyle TOBFED Olağan Genel Kurulu Toplantısı'na katılamadı.