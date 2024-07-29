Üye Girişi
Haberler

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Engin Yeşil, bölge ziyaretlerine başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, iş dünyasının sorunlarını dinlemek ve istişarelerde bulunmak amacıyla bölge ziyaretlerine başladı. Yeşil, bölge illerinde iş dünyasının sorunlarını dinleyecek ve istişarelerde bulunacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, iş dünyasının sorunlarını dinlemek ve istişarelerde bulunmak amacıyla bölge ziyaretlerine başladı.

Üç günlük ziyaret programı kapsamında Mardin TSO, Kızıltepe TSO, Nusaybin TSO, Kızıltepe TB, Nusaybin TB, Batman TSO, Siirt TSO, Batman TB, Bingöl TSO, Muş TSO ve Diyarbakır TSO'yu ziyaret edecek olan Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı (DTB) ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Engin Yeşil, bölge illerinde iş dünyasının sorunlarını dinleyecek ve istişarelerde bulunacak. İlk gün DTB Başkanı Engin Yeşil, Mardin TSO, Kızıltepe TSO, Nusaybin TSO, Kızıltepe TB, Nusaybin TB başkanlarını ziyaret eden Yeşil, ziyaretin anısına üzerinde nazar boncuğu bulunan şilt hediye etti Bölgedeki oda ve borsalara yaptığı ziyaretler hakkında bilgi veren DTB Başkanı Engin Yeşil, bölgede iş dünyasının başta finansmana erişim ve teşvik uygulamaları olmak üzere benzer sorunlar yaşadığını belirterek, sorunların çözümü için ortak akıl ve istişareye önem verdiklerinin altını çizdi. Bölge illerinin sorunlarını TOBB Yönetim Kurulu'nda gündeme getirmek üzere bölge gezisi düzenlediklerini anlatan Yeşil, ancak bu şekilde bölge illerinin ekonomik ve sosyal anlamda yaşadıkları sorunlara çözüm bulunabileceğini belirterek, "TOBB yönetimini temsilen bölge oda ve borsalara ziyaretlerimizi daha da sıklaştırıp, irtibatımızı daha etkin bir hale getirip, sorunlarımızın ve taleplerimizin takipçisi olacağız. Yaptığımız görüşmeler ve toplantılar sonucunda elde ettiğimiz verilerle hazırlanacak ve bölge illerimizin sorunları ve çözüm önerilerini içeren bir raporu, TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ile paylaşacağız. Bizler, bölgesel kalkınmanın önündeki engellerin kaldırılması ve diğer bölgelerle aramızdaki gelişmişlik seviyesinin minimuma düşürülmesi adına bölgedeki oda ve borsalarımızla birlikte şehirlerimize ekonomik ve sosyal alanlarda katma değer sağlayacak, yaşadığımız kentleri bir adım daha ileriye taşıyacak her türlü çalışmanın içerisinde olmaya çaba gösteriyoruz. Görüştüğümüz oda ve borsaların değerli yönetim kurulu başkanları da bölgesel güç birliği için aynı heyecanı taşıyor. Artık kaybedecek zamanımız yok. Şehirlerimizin ve bölge iş dünyamızın geleceği adına motivasyonumuzu ve gücümüzü aynı hedefe yönlendirmek zorundayız. Birlikte hareket edip, daha güçlü olacağız" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Engin Yeşil Diyarbakır Türkiye Ekonomi Güncel Haberler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mahmud Abbas hastalığını öne sürdü, başka tarihte gelecekmiş

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mahmud Abbas hastalığını öne sürdü, başka tarihte gelecekmiş

 Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir

Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir

 Van'da DEM Parti'nin önü karıştı! Polis, terör propagandasına izin vermedi, çok sayıda gözaltı var

Van'da DEM Parti'nin önü karıştı! Polis, terör propagandasına izin vermedi, çok sayıda gözaltı var

Bakmadan Geçme

Masterchef Nico Sinan kimdir, kaç yaşında? 2024 Nico Sinan Dağdeviren kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? AIN hangi ülke? Olimpiyatlarda, güreşte AIN nedir, hangi ülke? AIN hangi ülkenin kısaltması! Masterchef saat kaçta bitiyor? 2024 Masterchef saat kaça kadar sürüyor, kaçta biter? Masterchef Nigar kimdir, kaç yaşında? 2024 Nigar Akyıldız kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Beyza Arıcı hangi takımda oynuyor? Beyza Arıcı şu anki takımı neresi, mevkisi ne? Aslı Kalaç hangi takımda oynuyor? Aslı Kalaç şu anki takımı neresi, mevkisi ne? Zehra Güneş hangi takımda oynuyor? Zehra Güneş şu anki takımı neresi, mevkisi ne? Eda Erdem hangi takımda oynuyor? Eda Erdem şu anki takımı neresi, mevkisi ne? Ebrar Karakurt hangi takımda oynuyor? Ebrar Karakurt şu anki takımı neresi, mevkisi ne? Meliha Diken hangi takımda oynuyor? Meliha Diken şu anki takımı neresi, mevkisi ne? Derya Cebecioğlu hangi takımda oynuyor? Derya Cebecioğlu şu anki takımı neresi, mevkisi ne? Kovacic Fenerbahçe'ye gelecek mi? Jose Mourinho'nun liste başında yer alıyordu 29-30 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 29-30 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Maltepe, Başakşehir, Kadıköy 29-30 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi!
Kurum emekli maaşlarını soran kadına alışveriş kartı vermek istedi, beklemediği bir yanıt aldı

Kurum emekli maaşlarını soran kadına alışveriş kartı vermek istedi, beklemediği bir yanıt aldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title