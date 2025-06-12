TOBB, Sanayi Kapasite Raporlarındaki Hataları Düzeltmek İçin Çalışmalara Başladı

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, yaşanan teknik hatalar nedeniyle eksik ve yanlış bilgiler içeren 'TOBB Sanayi Kapasite Raporları'nın internet sitesinden kaldırıldığını duyurdu ve güncellenmiş verilerin en kısa sürede yayımlanacağını belirtti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), sistemlerinde yaşanan teknik hata sebebiyle "TOBB Sanayi Kapasite Raporları" bültenlerinde eksiklik ve yanlışlık olduğunu belirterek, en kısa süre içinde güncellenen verilerin yayımlanacağını bildirdi.

TOBB'dan yapılan açıklamada, hatalı "TOBB Sanayi Kapasite Raporları" bültenlerinin Birliğin internet sitesinden kaldırıldığı vurgulandı.

Sistemsel hataya dikkati çekilen açıklamada, "Sistemde yaşanan teknik hata sebebiyle TOBB Sanayi Kapasite Raporları bültenlerinde eksiklik ve yanlışlık olmuştur. En kısa süre içerisinde güncellenen veriler ve bültenler tekrar yayımlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi
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